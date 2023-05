Metal Gear Solid 3 Remake doch nicht exklusiv & beim PlayStation Showcase zu sehen?

Absagen hingegen gibt es bereits für Spiele wie Ghost of Tsushima 2, ebenso sei auch nicht das neue Dragon Age Dreadwolf teil der Show. Dafür hofft man auf die Vorstellung des neuen Projekt von Sony Bend , das seit einiger Zeit in Arbeit ist.

Ob an all dem tatsächlich etwas dran ist, könnte sich vielleicht an diesem Mittwoch beim PlayStation Showcase klären. Dort nämlich soll das Metal Gear Solid 3 Remake zumindest mit einem Teaser angekündigt werden, während echte Gameplay-Szenen zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.

