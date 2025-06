Metal Gear Solid Delta bringt Multiplayer-Modus „Fox Hunt“ – das steckt drin

Konami hat im Rahmen der heutigen Präsentation einen weiteren Blick auf Metal Gear Solid Delta: Snake Eater geworfen. Zwar zeigte man zunächst denselben Trailer, der bereits beim Summer Game Fest 2025 lief, doch es folgte eine echte Neuigkeit: Ein brandneuer Mehrspielermodus namens Fox Hunt wird Teil des Remakes sein – und soll sich deutlich vom früheren Metal Gear Online unterscheiden.

Kein neues Metal Gear Online – sondern etwas Eigenes

Konami betont ausdrücklich, dass Fox Hunt kein Reboot oder Nachfolger von Metal Gear Online ist. Stattdessen handelt es sich um einen eigenständigen Multiplayer-Modus, der zwar im gleichen Universum wie Metal Gear Solid Delta spielt, spielerisch aber „komplett anders“ aufgebaut sei.

Yu Sahara, der leitende Entwickler des Modus, erklärte, man sei sich der Nostalgie rund um Metal Gear Online bewusst. Trotzdem wolle man heute andere Wege gehen, weil sich das Multiplayer-Genre seitdem massiv weiterentwickelt habe. Was genau Fox Hunt auszeichnet, ließ er größtenteils offen – ein paar Hinweise gab es aber.

Tarnen, Täuschen, Überleben

Fox Hunt soll die Stealth-Mechaniken der Serie in ein Multiplayer-Format übertragen. Konami spricht von einem „versteckbasierten Spielprinzip“, bei dem die Umgebung zur Tarnung und zum Ausweichen gegnerischer Spieler genutzt werden muss. Inwieweit das an klassische „Hide and Seek“-Formate erinnert oder doch neue Ideen einbringt, bleibt vorerst unklar.

Laut Sahara wolle man das „Versteckspiel auf ein neues Level“ heben – ob das in Richtung asymmetrischer Multiplayer, Extraction-Shooter oder Social-Stealth geht, ließ er offen. Auch Details wie Spieleranzahl, Spielmodi oder Crossplay-Funktionalität nannte Konami bislang nicht.

Mit Fox Hunt könnte Metal Gear Solid Delta ein spannendes Zusatzangebot für Multiplayer-Fans bekommen – vorausgesetzt, das Konzept hebt sich genug vom Gewohnten ab und bleibt gleichzeitig den Stärken der Reihe treu. Konkretere Infos dürften in den kommenden Wochen folgen, denn der Release ist nicht mehr weit entfernt: Am 28. August 2025 erscheint Metal Gear Solid Delta: Snake Eater für aktuelle Plattformen.