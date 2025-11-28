Metal Gear Solid Delta-Erfolg: Kommt endlich ein Metal Gear Solid 4 Remake?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat Konami einen dringend nötigen Erfolg beschert. Über eine Million verkaufte Einheiten in der ersten Woche zeigt, dass die Reihe lebt, und zwar lauter, als viele dachten. Genau deshalb stellt sich jetzt die große Frage: Wie geht es weiter?

Noriaki Okamura, Produzent des Remakes, wirkt selbst noch unschlüssig. In einem aktuellen Interview sagt er offen, dass er Lust auf mehr hat – ob Remake oder komplett neues Projekt. Aber ein Punkt sticht heraus: Sein persönlicher Favorit wäre ein Remake von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Warum ausgerechnet MGS4?

Metal Gear Solid 4 ist ein Sonderfall. 2008 erschien es exklusiv für die PS3, und ist seitdem dort gefangen. Kein HD-Port, kein Remaster, keine Neuauflage. Für eine Serie, die sich sonst durch nahezu jeden Hardware-Zyklus geschleppt hat, ist das eine absurde Lücke. Und eine, die viele Fans längst füllen sehen möchten.

Okamura bestätigt indirekt, warum das Spiel so schwer zu bewegen ist. Die PS3-Hardware zwang das Team damals zu ungewöhnlichen Lösungen im Code. Genau dieser technische Wildwuchs macht eine Modernisierung heute so kompliziert. Ein Remake wäre nicht „einfach hübscher machen“, sondern fast ein Neubau.

Und das erklärt auch, warum Metal Gear Solid 4 in keiner Master Collection steckt, es ist schlicht nicht plug-and-play-kompatibel mit moderner Hardware.

Zwischen realistisch und Wunschdenken

Wichtig ist ein Reality-Check: Okamura spricht von einem persönlichen Wunsch, nicht von einem grünen Licht bei Konami. Dass das Team „konkrete Pläne prüft“, klingt offen, aber nicht verbindlich. Und ja, Jumping the timeline wäre unüblich, da Delta erst den Beginn der Snake-Saga neu aufrollt.

Aber, wenn irgendetwas Metal Gear Solid 4 zurückbringt, dann der aktuelle Schwung. Delta verkauft sich stark, das Interesse an der Reihe wächst und Konami ist merkbar vorsichtig optimistisch. Der Zeitpunkt wäre besser denn je.

Ein Metal Gear Solid 4-Remake wäre ein Befreiungsschlag, für Fans, für die Serie und für Konami. Und technisch wäre es wahrscheinlich das anspruchsvollste Projekt der Reihe. Ob es kommt? Noch völlig offen. Aber dass der verantwortliche Producer es öffentlich ausspricht, zeigt: Die Diskussion findet intern längst statt. Und das macht Hoffnung, nach all den Jahren Funkstille.