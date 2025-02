Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint diesen Herbst – Release durch Sony geleakt

Ein überraschender Leak auf der PlayStation Store-Seite hat das Veröffentlichungsdatum von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater enthüllt. Laut dem mittlerweile entdeckten Trailer erscheint das heiß erwartete Remake am 28. August für PlayStation 5. Besonders spannend: Das Spiel wird auch für die PS5 Pro optimiert sein, was auf technische Verbesserungen hindeutet.

Enthüllung durch einen verfrühten Trailer

Eigentlich hätte diese Information wohl erst in einer offiziellen Ankündigung, möglicherweise bei einem kommenden State of Play, bekannt gegeben werden sollen. Doch wie so oft im Gaming-Bereich hat ein unvorsichtiger Upload auf PSN die Bombe platzen lassen.

Der Trailer enthüllt neben dem Release-Datum eine weitere erfreuliche Nachricht für Fans des Originals: Der kultige „Snake vs Monkey“-Modus kehrt zurück. Dieser Modus, in dem sich Snake mit frechen Affen aus der Ape Escape-Reihe anlegt, war ursprünglich ein exklusiver Bonus für die PlayStation-Version von Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Neben visuellen Verbesserungen wird Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auch spielerische Anpassungen erhalten. Der Schwierigkeitsgrad soll sich je nach gewählter Perspektive verändern. Spieler können entweder die klassische, feste Kamera aus dem Original nutzen oder eine moderne Third-Person-Ansicht, die sich an Metal Gear Solid V: The Phantom Pain orientiert. Letztere dürfte für ein flüssigeres und intuitiveres Gameplay sorgen.

PlayStation Store Leak bestätigt Release von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Offizielle Bestätigung steht aus

Konami hat sich bisher nicht zu diesem Leak geäußert, doch mit dem vermeintlich anstehenden State of Play wäre eine baldige Bestätigung wahrscheinlich. Ob das Remake die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann, wird sich spätestens im August zeigen, sofern sich der Leak bestätigt.

Neben Metal Gear Solid Delta: Snake Eater werden auch Neuigkeiten zu Hideo Kojimas neuem Spiel Death Stranding 2 erwartet. Neben einer ersten Alterseinstufung deutet der Schöpfer an, dass er wieder an einem Trailer arbeitet. Der zeitliche Zusammenhang dürfte kein Zufall sein.