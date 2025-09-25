Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Fox Hunt Multiplayer-Modus hat einen Termin

Konami bringt mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Fox Hunt einen Online-Modus, der nicht auf pure Action setzt, sondern die DNA der Serie ins Multiplayer überträgt: Tarnung, Geduld und das Spiel mit der Unsichtbarkeit. Am 30. Oktober geht es weltweit los, mit bis zu zwölf Spielern gleichzeitig, die sich im Dschungel und anderen Schauplätzen gegenseitig jagen.

Das Prinzip erinnert stark an die „Sneaking Rule“ aus dem früheren Metal Gear Online. Neu ist jedoch, dass die moderne Grafik-Engine und Mechaniken wie das AT-Camo oder das Naked Sense den Nervenkitzel deutlich verstärken.

AT-Camo und Naked Sense – Gameplay mit Twist

Spieler starten mit einem speziellen Tarnanzug, der auf Knopfdruck das Muster wechselt. Egal ob Flucht, Hinterhalt oder leises Infiltrieren, wer den Anzug beherrscht, verschafft sich einen Vorteil.

Mit Naked Sense kommt eine weitere Mechanik ins Spiel: Hier schärfen Spieler ihre Sinne, um Gegner oder Ressourcen aufzuspüren. Doch Vorsicht, die Fähigkeit kostet Ausdauer und hinterlässt ein verräterisches Signal, das Mitspieler warnen kann. Wer also zu lange auf die Technik setzt, riskiert, selbst entdeckt zu werden.

Survival bis zum letzten Mann

Die Matches bestehen aus Paaren, die in Survival-Missionen antreten. Wer sein Ziel in den einzelnen Phasen verfehlt, scheidet aus. So verschärft sich die Spannung von Runde zu Runde, bis nur noch die fähigsten Agenten im Spiel bleiben. Gespielt wird auf drei Karten, darunter der ikonische Dschungel. Zwei unterschiedliche Missionsregeln, die zufällig zugewiesen werden, sorgen für Abwechslung.

Fox Hunt klingt nicht nach einem Standard-Shooter-Modus, sondern wie eine Rückkehr zu den Wurzeln von Metal Gear: taktisches Vorgehen statt sinnlosem Dauerfeuer. Für Fans, die das langsame, spannungsvolle Gameplay schätzen, dürfte das genau die richtige Ergänzung sein. Die Frage ist nur: Kann sich so ein spezielles Konzept langfristig im Multiplayer-Markt behaupten – oder bleibt es ein Nischen-Erlebnis für Hardcore-Fans?

