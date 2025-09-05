Metal Gear Solid Delta: Snake Eater knackt eine Million Verkäufe am ersten Tag

Ein Klassiker kehrt zurück, und bricht direkt Rekorde. Konami hat bekannt gegeben, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bereits am Veröffentlichungstag die Marke von einer Million ausgelieferten und digital verkauften Einheiten überschritten hat. Der 28. August markierte damit nicht nur das Release-Datum, sondern auch einen eindrucksvollen Start für das Remake des 2004er-Originals.
Ein moderner Anstrich für den Stealth-Klassiker
Das Herzstück bleibt die bekannte Story um Naked Snake, doch technisch hat Konami einiges neu aufgelegt. Dank frischer Grafik, 3D-Audio und überarbeitetem Schadenssystem wirkt der Dschungel deutlich immersiver. Snakes Kleidung verschleißt, Verletzungen zeichnen sich dauerhaft ab – ein Detail, das den Survival-Charakter stärker betont. Spieler können außerdem zwischen einer modernen, intuitiveren Steuerung und der klassischen Variante wählen.
Mehr Modi, mehr Spielereien
Neben der Hauptkampagne bietet Delta auch Zusatzmodi:
- Schlange gegen Affe (PS5 & PC) bringt die chaotische Minijagd zurück.
- Schlange gegen Bomberman (Xbox Series) liefert ein absurdes Crossover, das wohl vor allem Nostalgiker anspricht.
- Fuchsjagd startet im Herbst 2025 als Online-Multiplayer mit Stealth-Elementen.
- Dazu kommen Bonusinhalte wie das Geheime Theater und das überarbeitete Horror-Mini-Game Guy Savage Delta.
Damit positioniert sich das Remake nicht nur als optisches Update, sondern auch als inhaltlich erweitertes Gesamtpaket.
Performance bleibt Schwachpunkt
So stark der erste Tag in den Verkaufscharts ist, so schnell melden sich auch die kritischen Stimmen. Einige Spieler berichten von spürbaren Performance-Problemen, unter anderem auf der PS5 Pro. Konami hat bereits eingeräumt, dass man daran arbeitet – konkrete Patches oder Zeitpläne sollen folgen. Für ein Spiel dieser Größenordnung ist das kein Beinbruch, aber es trübt den perfekten Start ein Stück weit.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat bewiesen, dass die Nachfrage nach klassischen Stealth-Spielen auch 2025 noch groß ist. Der erste Meilenstein ist geschafft, und die neuen Inhalte machen das Remake interessant, selbst für Veteranen. Bleibt zu hoffen, dass Konami die technischen Probleme zeitnah löst, dann könnte Delta mehr werden als nur ein Nostalgie-Trip. Im kommenden Jahr folgt außerdem der Multiplayer-Part Fox Hunt.
Man fragt sich dabei, wie viele der Blindkäufer & Vorbesteller, die sich wie sonst im Vorfeld nicht informiert haben geschweige denn warten konnten, am Release Tag Konami am liebsten ihr Gefrühstücktes vor die Füße gekotzt hätten, als sie Zeuge des katastrophalen technischen Zustand dieses müden Ports geworden sind?
Das, was Virtuos hier in Folge nach dem Oblivion Remastered abgeliefert und Konami aus Gründen der Gier durchgewunken haben, ist vollständig inakzeptabel. Gerade aus diesen Gründen ist das Überdenken des Verkaufsangebots im digitalen Store von Sony so wichtig, aus diesen Gründen ist die Einführung eines 2h Trials künftig verpflichtend. Bis zu 90€ für ein schlichtweg kaputtes Produkt zu verlangen und sich dann öffentlich im Netz mit Verkaufszahlen zu brüsten ohne Stellung auf die zahlreichen Beschwerden seitens enttäuschter Nutzer zu nehmen ist hinsichtlich Dreistigkeit einfach bodenlos.
Hört auf damit, Euch das schön zu reden! Klar, man hat eben an die 90€ in den Sand gesetzt und rein psychologisch gesehen ist es schwierig, sich es direkt im Anschluss einzugestehen, dass man wieder einmal an der Nase herum geführt wurde & einem gierigen Unternehmen auf den Leim gegangen ist. Hört einfach auf damit!
Glücklicherweise habe ich den Braten im Vorfeld gerochen und gewartet, wie hätte ich mir in den Hintern gebissen, wenn ich die Neuauflage meines absoluten Lieblingstitels in diesem Zustand hätte erleben müssen?
. . . und dann kommen Titel wie Hell is Us von Studios daher, die mit Leidenschaft entwickeln & mit schwierigen Engines umgehen können und demonstrieren einfach, wie’s zu machen ist. Silent Hill f unter der UE5 scheint dem ja in nichts nachzustehen und man darf gespannt sein, wie das zu Release performt.
Verdient bis auf fps Einbrüche der beste mgs teil. Finde auch die neue Tarn möglichkeit genial,wen man alle Enten abschießen tut.
Gestern nochmal mgs5 angeschmissen und sofort bemerkt was mich an den teil stört. Ich bin zwar Fan von open worlds aber sowie es in mgs5 umgesetzt wurde das ist noch schlechter als ubsioft Niveau.