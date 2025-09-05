Metal Gear Solid Delta: Snake Eater knackt eine Million Verkäufe am ersten Tag

Ein Klassiker kehrt zurück, und bricht direkt Rekorde. Konami hat bekannt gegeben, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bereits am Veröffentlichungstag die Marke von einer Million ausgelieferten und digital verkauften Einheiten überschritten hat. Der 28. August markierte damit nicht nur das Release-Datum, sondern auch einen eindrucksvollen Start für das Remake des 2004er-Originals.

Ein moderner Anstrich für den Stealth-Klassiker

Das Herzstück bleibt die bekannte Story um Naked Snake, doch technisch hat Konami einiges neu aufgelegt. Dank frischer Grafik, 3D-Audio und überarbeitetem Schadenssystem wirkt der Dschungel deutlich immersiver. Snakes Kleidung verschleißt, Verletzungen zeichnen sich dauerhaft ab – ein Detail, das den Survival-Charakter stärker betont. Spieler können außerdem zwischen einer modernen, intuitiveren Steuerung und der klassischen Variante wählen.

Mehr Modi, mehr Spielereien

Neben der Hauptkampagne bietet Delta auch Zusatzmodi:

Schlange gegen Affe (PS5 & PC) bringt die chaotische Minijagd zurück.

(PS5 & PC) bringt die chaotische Minijagd zurück. Schlange gegen Bomberman (Xbox Series) liefert ein absurdes Crossover, das wohl vor allem Nostalgiker anspricht.

(Xbox Series) liefert ein absurdes Crossover, das wohl vor allem Nostalgiker anspricht. Fuchsjagd startet im Herbst 2025 als Online-Multiplayer mit Stealth-Elementen.

startet im Herbst 2025 als Online-Multiplayer mit Stealth-Elementen. Dazu kommen Bonusinhalte wie das Geheime Theater und das überarbeitete Horror-Mini-Game Guy Savage Delta.

Damit positioniert sich das Remake nicht nur als optisches Update, sondern auch als inhaltlich erweitertes Gesamtpaket.

Performance bleibt Schwachpunkt

So stark der erste Tag in den Verkaufscharts ist, so schnell melden sich auch die kritischen Stimmen. Einige Spieler berichten von spürbaren Performance-Problemen, unter anderem auf der PS5 Pro. Konami hat bereits eingeräumt, dass man daran arbeitet – konkrete Patches oder Zeitpläne sollen folgen. Für ein Spiel dieser Größenordnung ist das kein Beinbruch, aber es trübt den perfekten Start ein Stück weit.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat bewiesen, dass die Nachfrage nach klassischen Stealth-Spielen auch 2025 noch groß ist. Der erste Meilenstein ist geschafft, und die neuen Inhalte machen das Remake interessant, selbst für Veteranen. Bleibt zu hoffen, dass Konami die technischen Probleme zeitnah löst, dann könnte Delta mehr werden als nur ein Nostalgie-Trip. Im kommenden Jahr folgt außerdem der Multiplayer-Part Fox Hunt.