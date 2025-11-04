Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Patch 1.21 bringt ersehnten Performance-Boost, aber …

Als Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im Sommer erschien, war die Enttäuschung groß. Die PS5 Pro-Version lief schlechter als auf der Basis-PS5, ein Armutszeugnis für eine 800-Euro-Konsole. Mit Patch 1.21 will Konami diesen Fauxpas ausbügeln. Laut Tech-Experten gelingt das teilweise und die Performance wurde deutlich verbessert, die größten Schwächen bleiben jedoch bestehen.
PS5 Pro läuft endlich rund, meistens
Der neue Performance-Modus sorgt auf der PS5 Pro für bis zu 10 FPS mehr und stabilere 60 FPS in vielen Szenen. Selbst die berüchtigten Sumpfgebiete, in denen das Spiel vorher ins Straucheln geriet, laufen nun flüssiger. Konami (oder Co-Entwickler Virtuos) hat unter anderem die Ambient Occlusion und Bounce Lighting reduziert, was zwar weniger Tiefenschärfe, aber mehr Geschwindigkeit bringt.
Sobald Gegner aktiv werden, bricht die Bildrate aber wieder in die 40er ein, ein klarer Hinweis auf CPU-Limitierungen. Die KI stammt direkt aus der PS2-Version, doch offenbar bremst die Umsetzung in Unreal Engine 5 das Gesamtsystem aus.
Technik bleibt das Sorgenkind
Die aktuelle Digital Foundry-Analyse bringt es auf den Punkt. Der Patch macht das Spiel spielbarer, aber nicht perfekt. Besonders ärgerlich bleibt der Kontrast zwischen der modernen Optik und den alten PS2-Animationen, ein ästhetischer Bruch, der das Remake wie ein technisches Experiment wirken lässt.
Während Bluepoint seinerzeit mit Demon’s Souls oder Shadow of the Colossus gezeigt hat, wie Remakes richtig gehen, bleibt Konamis Metal Gear Solid Delta: Snake Eater-Neuauflage in der Mittelklasse stecken. Der erhoffte Fox Engine-Traum bleibt unerfüllt.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist mit Patch 1.21 klar verbessert, aber weit von einer sauberen Next-Gen-Erfahrung entfernt. Die PS5 Pro läuft nun, wie sie zum Start hätte laufen sollen, doch von einem rundum modernen Remake kann keine Rede sein.
Seit wenigen Tagen ist außerdem der Multiplayer-Modus „Fox Hunt” verfügbar. Dieser ist allerdings nur ein vorsichtiges Herantasten an etwas Größeres.
der Satz alleine ist schon zum schießen…. „stabilere 60 fps“… Auf einer 800€(+kosten für das Laufwerk =920-950€!) will ich stabile 60 fps!
einfach ein witz sber hey damals haben viele noch gros in den Kommentaren getönt wie pc ähnlich der Kasten wäre und versucht den pc schlecht zu reden….
tja…diese „profis“ (ihr zwei wisst dass ihr gemeint seid )
Posten unter solche news hier nie etwas aber woanders dann wieder loses Mundwerk und immer pro sony
Kindergarten
Kann Deine Missgunst gegenüber der Hardware teilweise nachvollziehen, so einfach ist es dann jedoch leider nicht. Das 800€ teure System ist, vorausgesetzt korrekt genutzt, in der Tat zu eindrucksvollen Resultaten imstande, wie wir im vergangenen Jahr immer wieder erleben durften, sogar unter Nutzung des PSSR Upscalers.
Das hier gegenwärtige Problem sind ein Publisher, dem es schlichtweg scheißegal & ein Entwickler, der einfach völlig unfähig sowie inkompetent ist. Das Einsetzen der gegnerischen AI, welche für das Framerate & Pacing Problem verantwortlich ist, ist das vorherrschende Thema, ein über 20 Jahre altes Original unter der Leitung von Hideo Kojima entwickelt auf einem 300hz Prozessor der damaligen Playstation konnte das Ding seiner Zeit stemmen, katastrophal, aber es war lauffähig.
Was Konami & Virtuos Studios mit dem Remake abgeliefert haben ist einzig & alleine deren Schuld, sie haben ein über 20 Jahre altes Gerüst genommen und die Unreal Engine 5 darüber gestülpt, um schnelles Geld zu generieren & sich damit wie beim Oblivion Remaster zu brüsten, was, wie wir erleben durften, bereits vollständig nach hinten losgegangen ist. Das ist wie wenn man einem 911er Turbo einen Trabant Motor eingebaut hätte und sagen würde:
„Bitteschön, Ihr neuer Porsche, viel Freude damit!!“
Meiner Einsicht nach gehört das vor Gericht, für einen Preis von 90€ ein solches Resultat abzuliefern und keine Verantwortung dafür zu übernehmen, ist kriminell.
Genau das selbe haben sie auch mit den halo remake
gemacht