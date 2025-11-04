Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Patch 1.21 bringt ersehnten Performance-Boost, aber …

Als Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im Sommer erschien, war die Enttäuschung groß. Die PS5 Pro-Version lief schlechter als auf der Basis-PS5, ein Armutszeugnis für eine 800-Euro-Konsole. Mit Patch 1.21 will Konami diesen Fauxpas ausbügeln. Laut Tech-Experten gelingt das teilweise und die Performance wurde deutlich verbessert, die größten Schwächen bleiben jedoch bestehen.

PS5 Pro läuft endlich rund, meistens

Der neue Performance-Modus sorgt auf der PS5 Pro für bis zu 10 FPS mehr und stabilere 60 FPS in vielen Szenen. Selbst die berüchtigten Sumpfgebiete, in denen das Spiel vorher ins Straucheln geriet, laufen nun flüssiger. Konami (oder Co-Entwickler Virtuos) hat unter anderem die Ambient Occlusion und Bounce Lighting reduziert, was zwar weniger Tiefenschärfe, aber mehr Geschwindigkeit bringt.

Sobald Gegner aktiv werden, bricht die Bildrate aber wieder in die 40er ein, ein klarer Hinweis auf CPU-Limitierungen. Die KI stammt direkt aus der PS2-Version, doch offenbar bremst die Umsetzung in Unreal Engine 5 das Gesamtsystem aus.

Technik bleibt das Sorgenkind

Die aktuelle Digital Foundry-Analyse bringt es auf den Punkt. Der Patch macht das Spiel spielbarer, aber nicht perfekt. Besonders ärgerlich bleibt der Kontrast zwischen der modernen Optik und den alten PS2-Animationen, ein ästhetischer Bruch, der das Remake wie ein technisches Experiment wirken lässt.

Während Bluepoint seinerzeit mit Demon’s Souls oder Shadow of the Colossus gezeigt hat, wie Remakes richtig gehen, bleibt Konamis Metal Gear Solid Delta: Snake Eater-Neuauflage in der Mittelklasse stecken. Der erhoffte Fox Engine-Traum bleibt unerfüllt.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist mit Patch 1.21 klar verbessert, aber weit von einer sauberen Next-Gen-Erfahrung entfernt. Die PS5 Pro läuft nun, wie sie zum Start hätte laufen sollen, doch von einem rundum modernen Remake kann keine Rede sein.

Seit wenigen Tagen ist außerdem der Multiplayer-Modus „Fox Hunt” verfügbar. Dieser ist allerdings nur ein vorsichtiges Herantasten an etwas Größeres.