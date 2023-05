Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Remake – Warum Teil 3 & wieviel Kojima steckt drin?

Insofern erscheint es logisch, dass Hideo Kojima nichts mit Metal Gear Solid Delta zu tun hat. Stattdessen wird das Remake von einem internen Team von Konami und mithilfe von Virtuos entwickelt. Der Geist von Kojima dürfte allerdings die ganze Zeit über dem Projekt schweben und am Ende darin wiederzuerkennen sein. Gleichzeitig betonte man, dass man soweit wie möglich am Original bleiben möchte.

Den endlosen Gerüchten um das Remake zu Metal Gear Solid 3 hat Konami dieses in der letzten Woche als Metal Gear Solid Delta: Snake Eater angekündigt. Doch warum hat an sich ausgerechnet für Teil 3 entschieden und wie viel von Hideo Kojima steckt dort eigentlich noch in dem Spiel?

