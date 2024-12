Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Veröffentlichung 2025 wird greifbar

Die Hoffnungen vieler Fans, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater noch vor Ende 2024 in den Händen zu halten, wurden vor Kurzem endgültig zerschlagen . Obwohl PlayStation Anfang des Jahres andeutete, dass ein Release des Remakes in greifbarer Nähe liege, ist Konami bisher bemerkenswert zurückhaltend geblieben. Nun sorgt eine Aussage von Serienproduzent Noriaki Okamura für neue Schlagzeilen: 2025 könnte das Jahr sein, in dem Snake zurückkehrt.

