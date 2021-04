Metal Gear Solid – Erneut Gerüchte um Lizenzierung an Third-Party Studio

Gefühlt fährt Konami die Produktionen seiner Spiele auf Konsolen immer weiter zurück, hält aber an den bekanntesten Marken wie Metal Gear Solid fest. So war nun schon mehrfach zu lesen, dass Spiele an externe Entwicklerstudios lizenziert und von diesen entwickelt werden.

Nach Silent Hill (weiterhin unbestätigt) soll dies nun auch bei Metal Gear Solid der Fall sein, wie ein durchaus glaubwürdiger Insider behauptet. Laut seinen jüngsten Informationen steht die Marke zur Lizenzierung zur Verfügung, jedoch ist noch unklar, welches Entwicklerstudio für eine mögliche neue Umsetzung in Frage kommt.

Einige scheinen auf Kojima Productions zu hoffen, wobei deren Zusammenarbeit mit Konami noch immer als beschädigt angesehen wird. Auch Microsoft fällt in diesem Zusammenhang, allerdings gilt eine Exklusivität auf Xbox als eher unwahrscheinlich.

Zum aktuellen Gerücht heißt nur:

„Ich habe nur gesagt, dass ich von einer Quelle gehört habe, die auch von der Xbox berichtet hat […] dass Metal Gear ITSELF in gewisser Weise zur Disposition steht. […] Diese Quelle war das ganze Jahr über zuverlässig, also habe ich es gesagt. Ich habe nicht die Zeit, wirklich über Bullshit zu diskutieren, deshalb wiederhole ich die meisten nicht. Aber sie hatten Recht mit dem Bloodlines-Zeug, dem Deathloop-Zeug. Also dachte ich, es wäre erwähnenswert.“

Momentan ist es also nur ein sehr vages Gerücht, das es so auch schon zu Silent Hill im ganzen vergangenem Jahr gab und das sich bis heute nicht bewahrheitet hat. Insofern ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Update: Ein weiterer „Insider“ bringt sich ins Spiel und behauptet, dass Sonys Bluepoint Studio (Demon’s Souls) an Metal Gear arbeiten würde, wobei hier von Remakes gesprochen wird. Gleichzeitig soll aber auch das exklusive Silent Hill in Arbeit sein, wobei der Entwickler dahinter nach wie vor unklar ist. Ebenso stand wohl die Castlevania-Serie zur Wahl, hat sich aber dagegen entschieden.