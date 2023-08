Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 – Gameplay & Performance-Modi

Darüber hinaus enthält die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 zwei digitale Graphic Novels. Dabei handelt es sich um einen vollständig vertonten digitalen Comic, der die Ereignisse von Metal Gear Solid in dynamisch animierten Panels wiedergibt, gefolgt von Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, der die Ereignisse der Fortsetzung fortsetzt.

Die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 lädt die Spieler noch einmal dazu ein, feindliche Festungen auf der ganzen Welt in einer spannenden, filmisch inszenierten Story zu erleben. Die Vol. 1 Collection enthält den Beginn der METAL GEAR-Serie in einem Gesamtpaket:

What do you think?