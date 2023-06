Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 hat einen Termin

Während das Remake zu Metal Gear Solid Delta noch auf sich warten lässt, erscheint bereits im Oktober die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Das bestätigt Konami heute mit einem neuen Trailer.

Feindliche Festungen auf der ganzen Welt müssen in der spannenden, filmisch inszenierten Story der METAL GEAR-Serie in geheimen Missionen infiltriert werden. Die Vol. 1 Collection enthält den Beginn der METAL GEAR-Serie in einem Gesamtpaket:

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection Version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection Version)

​„Die METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION-Reihe ist eine umfangreiche Compilation zur Feier des 35-jährigen Jubiläums der Serie. Die METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION ermöglicht es den Fans, die Spiele so zu spielen, wie sie waren, jedoch auf den neuesten Plattformen,“ sagte Konami bei der Ankündigung.

Insgesamt umfasst die Metal Gear Solid Master Collection fünf verschiedene Spiele aus der Stealth-Action-Serie. Die restlichen Spiele folgen voraussichtlich mit Vol. 2, dessen Details allerdings erst noch bekanntgegeben werden.

https://twitter.com/Metalgear/status/1671529403354849281

Die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 erscheint zunächst am 24. Oktober 2023. Vorbesteller erhalten drei zusätzliche Tracks für den Soundtrack, darunter “The Best Is Yet to Come,” “Can’t Say Goodbye to Yesterday,” und “Snake Eater“.