Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Update 2.0.0 bringt 4K auf die PS5

Für Fans von Solid Snake und Co. ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, wieder einzutauchen – in gestochen scharfer Auflösung!

Im Update wird ein neuer „Feinmodus“ eingeführt, der es Spielern ermöglicht, die maximale Bildauflösung ihrer Hardware auszuschöpfen. Der Modus sorgt dafür, dass das Bild im Vergleich zum „Originalmodus“ deutlich schärfer wirkt. Die Einstellungen passen sich dabei dynamisch an die jeweilige Hardware und Umgebung an.

