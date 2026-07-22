Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2: MGS 4 und Peace Walker mit 4K bei 60 fps

Konami hat die Performance-Daten für „die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2“ offengelegt. PlayStation 5, Xbox Series X und PC bedienen „Metal Gear Solid 4“ sowie „Metal Gear Solid Peace Walker“ in nativen 4K bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde, während die erste Nintendo Switch erneut auf 30 fps begrenzt bleibt.

Konami liefert auf den aktuellen Systemen die Performance, die dem Alter der Vorlagen angemessen ist. „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ läuft auf PS5, Xbox Series X und PC mit vollen 3840 × 2160 Pixeln bei 60 fps. Was auf der PS3 im Jahr 2008 eine technisch schwankende Angelegenheit mit Einbrüchen unter die 30-fps-Marke war, erhält nun die nötige Rohleistung.

Die Nintendo Switch 2 bedient „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ im Dock mit 1440p und 60 fps. Im Handheld-Modus fällt die Auflösung auf 1080p bei 60 fps. Konami integriert auf der Switch 2 zudem einstellbare Bildmodi zwischen „Adjusted“ und „Original“. Der Handheld-Modus ist auf die „Original“-Einstellung fixiert.

Das Kuriosum auf der alten Switch-Hardware

Bei „Metal Gear Solid: Peace Walker“ zeigt sich das technische Gefälle der Hardware-Generationen besonders deutlich. Das ursprünglich 2010 für die PlayStation Portable erschienene Spiel erreicht auf PS5, Xbox Series X und PC ebenfalls 4K bei 60 fps. Auf der Switch 2 läuft der Titel stationär wie mobil mit 1080p und 60 fps.

Der Vorgänger Switch 1 harrt dagegen bei 1080p und 30 fps im Dock sowie 720p und 30 fps im Handheld-Betrieb aus. Technische Überlegenheit sieht anders aus. Zur Erinnerung: Die HD-Edition von Peace Walker lief bereits 2011 auf der Xbox 360 mit 60 Bildern pro Sekunde. Warum Konami der ersten Switch 15 Jahre später bei einem PSP-Port keine 60 fps zutraut oder liefert, bleibt eine unlogische Entscheidung in der Optimierung.

Upscaling für handgezeichnete Zwischensequenzen

Für „Metal Gear Solid Peace Walker“ integriert Konami verschiedene Auflösungs- und Upscaling-Optionen. Die charakteristischen, handgezeichneten Comic-Zwischensequenzen wurden durch einen „High Resolution“-Modus überarbeitet. Das Material wirkt in den ersten Demos deutlich schärfer und verliert die Unschärfe der originalen PSP- Texturen.

Der Fokus dieser Sammlung liegt klar auf der Befreiung von „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ aus seiner PS3-Zellengefängnis-Architektur. „Metal Gear Peace Walker“ profitiert jedoch strukturell stärker von der Portierung. Das Missionsdesign der PSP-Ära passt perfekt auf moderne Handhelds, vorausgesetzt, die Hardware liefert die nötigen Bilder pro Sekunde.

Die Performance auf PS5, Xbox Series X und PC stimmt. 4K60 ist für Titel dieser Generation der erwartbare Standard, der hier geliefert wird. Switch-2-Besitzer erhalten einen brauchbaren Kompromiss aus hoher Bildrate und sauberer Skalierung. Wer noch auf der ersten Switch spielt, zahlt erneut den Preis veralteter Hardware-Architektur und muss sich mit ruckeligen 30 fps bei einem PSP-Ableger abfinden.