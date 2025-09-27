Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 – Konami teilt wichtiges Update

Auf der Tokyo Game Show 2025 hat Konami in einer neuen Ausgabe der Metal Gear Production Hotline endlich bestätigt, worauf viele Fans gewartet haben: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 ist weiterhin in Arbeit. Produzent Noriaki Okamura erklärte, dass es zwar noch keinen Termin gebe, man aber zu gegebener Zeit weitere Pläne vorstellen werde. Gleichzeitig läuft die Update-Phase für Volume 1 aus, ein Signal, dass der Blick nun klar nach vorn gerichtet ist.

Zwischen Remakes und Neuauflagen

Besonders interessant war Okamuras Einschätzung zu künftigen Remakes. Er betonte, dass Metal Gear als Serie eine einzigartige Entwicklung durchlaufen hat, von einfacher 2D-Grafik bis hin zu cineastischen Inszenierungen. Jede Neuauflage müsse daher individuell betrachtet werden.

Am Beispiel von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erklärte er, dass hier Story und Leveldesign bewahrt werden, während Technik und Steuerung modernisiert werden. Für andere Titel könne der Ansatz aber komplett anders aussehen. Okamura selbst würde am liebsten ein Remake des ersten Metal Gear Solid sehen, stellte aber klar, dass dies aktuell keine beschlossene Sache ist.

Die Fans entscheiden mit

Um herauszufinden, was sich die Community wünscht, startet Konami in Japan eine Spielerbefragung, die noch bis zum 9. Oktober läuft. Dabei können Fans angeben, welcher Serienteil ihrer Meinung nach als Nächstes neu aufgelegt werden sollte. Das deutet darauf hin, dass Konami die Richtung der Reihe stärker am Feedback ausrichtet, ein Schritt, den viele Spieler seit Jahren fordern.

Für Spieler ist die Bestätigung von Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 zwar noch ohne konkrete Inhalte, aber immerhin ein klares Signal: Die Reihe bleibt lebendig. Dass Konami gleichzeitig offen über mögliche Remakes spricht, zeigt, dass man das Erbe nicht einfach konservieren will, sondern in unterschiedlichen Formaten weiterdenken möchte. Die Frage bleibt: Hören wir als Nächstes von Volume 2 – oder doch von einem neuen Remake?