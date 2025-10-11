Metaphor: ReFantazio ‘Guidebook Edition’ angekündigt – ein Must-Have für Fans

ATLUS und Studio Zero haben offiziell die Metaphor: ReFantazio ‘Guidebook Edition’ angekündigt, ein neues digitales Bundle, das Anfang 2026 erscheinen soll. Die Edition richtet sich vor allem an Spieler, die tiefer in die Welt von ReFantazio eintauchen möchten, und kombiniert Basis-Spiel, digitale Extras und eine neu aufgelegte Strategiehilfe.

Alles in einem Paket: Spiel, Soundtrack und mehr

Die Guidebook Edition enthält neben der digitalen Version des Spiels mehrere digitale Boni: Ein Artbook, den Soundtrack sowie zwei DLC-Kostümsets – das Shujin Academy School Uniform Set und das Jouin High School Uniform Set – jeweils mit eigenen Kampf-Hintergrundmusiken und Jingles. Besonders interessant ist der neue Essential Digital Strategy Guide, der auf 55 Seiten die Kernmechaniken des Spiels erklärt, eine Einführung in die Story bietet und einen optimierten Plan für den Spielfortschritt enthält. Dieser Guide basiert auf der Vollversion, die ursprünglich von Future Press veröffentlicht wurde, wurde jedoch sorgfältig redigiert und an die digitale Edition angepasst.

Spieler, die bereits die ATLUS 35th Digital Anniversary Edition besitzen, erhalten den Strategy Guide automatisch kostenlos. So wird auch langjährigen Fans der Serie ein echter Mehrwert geboten, ohne dass ein erneuter Kauf nötig ist.

Warum die Guidebook Edition relevant ist

Für Spieler von Metaphor: ReFantazio bedeutet die Guidebook Edition nicht nur zusätzliche digitale Inhalte, sondern auch eine klar strukturierte Orientierung, um das komplexe Spiel effizient zu erleben. Besonders für Neulinge kann der 55-seitige Guide den Einstieg erheblich erleichtern. ATLUS zeigt hier ein Verständnis für die Community: Statt Fans einfach mit Content zu überschütten, wird gezielt Mehrwert geboten.

Die Metaphor: ReFantazio ‘Guidebook Edition’ ist ein durchdachtes Paket für Spieler, die tiefer in die Spielwelt eintauchen wollen. Der Strategy Guide ist ein willkommener Bonus für alle, die sich einen strukturierten Einstieg wünschen, ohne dass der Spaß am Entdecken verloren geht. Ob sich der Kauf lohnt, hängt stark davon ab, wie viel Wert man auf digitale Extras und eine klar gegliederte Spielhilfe legt.

Wer bereits die Anniversary Edition besitzt, hat ohnehin keinen Nachteil – der Guide wird einfach nachgereicht. Die Edition zeigt, dass ATLUS nicht nur Spiele veröffentlicht, sondern sich auch um die Spielerfahrung kümmert.