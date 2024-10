Metaphor: ReFantazio – Launch-Trailer befeuert den Release-Hype

Metapher: ReFantazio nimmt die Persona-Vorlage und wendet sie mit einer einzigartigen Wendung auf den Fantasy-RPG-Bereich an, die eine Mischung aus Dungeon-Crawling, Social-Sim-Elementen und Zeitmanagement mit einem implementierten Kalendersystem bietet. Der Kampf orientiert sich ebenfalls an den früheren Titeln von Atlus, mischt aber Echtzeit-Action-Elemente hinzu, während das Archetype-System mehr Spielraum für die Anpassung von Builds und Partys bietet.

What do you think?