Metro 2039: 60 FPS mit Raytracing auf PS5 & Xbox Series X

Metro 2039 erscheint am 4. Februar 2027 und läuft auf PS5, PS5 Pro sowie Xbox Series X im Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde bei aktiver Raytracing-Beleuchtung.

Entwickler 4A Games nutzt für die Konsolenversionen von „Metro 2039“ eine optimierte Iteration der hauseigenen 4A Engine. Statt Raytracing wie in früheren Konsolengenerationen als exklusives Feature für 30-FPS-Qualitätsmodi zu blockieren, integriert das Studio die strahlenbasierte Lichtberechnung direkt in das Bildraten-Target von 60 FPS.

Das gilt für die reguläre PS5, die PS5 Pro sowie die Xbox Series X. Konkrete Details zu weiteren Grafikmodi und den Systemanforderungen der PC-Version folgen in den kommenden Monaten.

Technologischer Sprung trotz schwieriger Entwicklungsbedingungen

Die technische Umsetzung ist ein signifikanter Schritt für das Studio. Die anhaltende kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine erzwang im Verlaufe der Produktion eine vollständige Überarbeitung der ursprünglichen Handlung.

Das Team verworf das erste Skript komplett und ersetzte es durch ein düstereres Szenario. Dennoch baut 4A Games die Engine-Infrastruktur weiter aus. Neben der Beleuchtungstechnik erweitert das Studio das Gameplay um Echtzeit-Waffenmodifikationen sowie neue Interaktionsmechaniken. Spieler nutzen etwa einen Schneidbrenner, um Barrikaden zu durchtrennen und alternative Wege durch die Spielwelt freizulegen.

Hardware-Skalierung im Konsolensegment

Dass 4A Games 60 FPS mit Raytracing auf der Standard-Hardware realisiert, setzt eine aggressive Nutzung von Rekonstruktionstechnologien und angepasst gefilterten Reflexionen voraus. Die PS5 Pro dürfte hier durch zusätzliche Compute Units und dedizierte Hardware-Einheiten für KI-Upscaling höhere interne Zielauflösungen halten. Das bleibt abzuwarten.

4A Games liefert den technischen Standard ab, den Mittelklasse-Hardware im Jahr 2027 erfüllen muss. Der Performance-Modus erzwingt bei 60 FPS und aktivem Raytracing klare Kompromisse bei der nativen Renderauflösung und der Detaildichte der Raytracing-Effekte.