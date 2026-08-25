Metro 2039: Collector’s Edition bringt tragbaren Spartan-Helm

4A Games bringt mit der Collector’s Edition zu „Metro 2039“ ein echtes Highlight für Fans nach Köln. Der verbeulte Spartan-Helm des neuen Protagonisten „Der Wanderer“ liegt dem Paket als tragbares, lebensgroßes Modell bei.

Der Release von Metro 2039 ist zwar erst für Februar 2027 angesetzt, aber Publisher Deep Silver nutzt die Gamescom in dieser Woche bereits für das volle Vorfreude-Programm.

Im Zentrum der Ankündigungen steht ein Sammlerstück, das direkt aus dem 3D-Modell des Spiels gegossen wurde: ein voll tragbarer Helm des Spartans. Mit Visier, Kampfspuren und der integrierten Atemmaske. Kein billiges Plastikspielzeug für die Vitrine, sondern ein massives Stück Metro-Atmosphäre.

Erstmals auf der gamescom zu sehen

Auf der Messe zeigt der Entwickler die Collector’s Edition das erste Mal der Öffentlichkeit. Spielerisch schicken uns die Macher zurück in die verstrahlten Tunnel von Moskau. Als Wanderer treten wir dort gegen die Herrschaft von Hunter an. Das ist genau der düstere Ton, den die Community seit Jahren sehen will.

Collector’s Editions neigen in den vergangenen Jahren oft dazu, minderwertigen Plastikschrott zu überhöhten Preisen zu liefern. Der Spartan-Helm ist die direkte Antwort darauf. Er nutzt die ikonische Optik der Serie und macht sie greifbar. Wenn die Verarbeitungsqualität am Ende stimmt, wird die Box zum Selbstläufer. Wer sich ein Exemplar sichern möchte, muss schnell sein. Die Vorbestellungen starten noch in diesem Jahr, die Stückzahl bleibt stark limitiert.

Atmosphärisch trifft 4A Games mit dieser Ankündigung ins Schwarze. Ein realistischer, tragbarer Helm schlägt Staubfängerfiguren um Längen. Ob der Preis zur gebotenen Qualität passt, muss sich beim Start der Vorbestellungen zeigen. Interessenten können sich unter diesem Link anmelden.

Tragbarer Helm oder staubige Plastikfigur für das Regal: Welches Merchandise holt euch bei Collector’s Editions heute überhaupt noch ab?