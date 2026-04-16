In Kürze startet der Xbox First Look zu „Metro 2039“. Nach den düsteren Versprechungen von Dmitry Glukhovsky und dem Story-Leak rund um das „Novoreich“ muss der erste Trailer jetzt beweisen, ob 4A Games den hohen Erwartungen gerecht wird.

Um Punkt 19:00 Uhr deutscher Zeit erfahren wir, wie sich das nächste Kapitel der Metro-Saga spielt. Die Show wird exklusiv auf dem YouTube-Kanal von Xbox ausgestrahlt. Es ist die erste offizielle Gelegenheit, die grafische Pracht und die neue, beklemmende Atmosphäre in Bewegung zu sehen.

Nach dem Leak steht vor allem die Frage im Raum: Wie sieht das „Novoreich“ unter Hunter aus? Wir brauchen Gameplay, das zeigt, ob die Rückkehr in die Tunnel die klaustrophobische Intensität der ersten Teile wirklich zurückbringt. Wenn 4A Games heute echtes In-Engine-Material zeigt, wissen wir, ob „Metro 2039“ das technische und erzählerische Brett wird, das uns versprochen wurde.