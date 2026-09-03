Metro 2039: Gameplay-Trailer nennt Release-Datum

4A Games bringt „Metro 2039“ am 4. Februar 2027 auf den Markt. Das im Rahmen des PlayStation State of Play gezeigte Gameplay läuft mit 60 FPS und Raytracing auf der PS5 Pro.

Der neue Gameplay-Trailer basiert direkt auf der gamescom-Demo und zeigt echtes Gameplay statt gerenderter Zwischensequenzen. Auf der PS5 Pro läuft der Titel in nativer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde inklusive aktivem Raytracing. Kein Mogelpackungs-30-FPS.

Die hauseigene 4A-Engine hat seit „METRO Exodus“ spürbare Fortschritte gemacht. Beleuchtung, dynamische Gefechte und die Details der zerstörten Umgebungen wirken extrem dicht. Auf der gamescom sicherte sich der Titel damit die Auszeichnung für die beste Grafik.

Konsolenspieler müssen sich bei der Performance ebenfalls nicht zwischen Grafik und Bildrate entscheiden. Zum Verkaufsstart bieten PS5, PS5 Pro und Xbox Series X einen identischen Performance-Modus. 4K, 60 FPS und Raytracing werden geboten.

Collector’s Edition mit Spartaner-Helm

Der Titel lässt sich ab sofort auf PlayStation, Xbox, Steam und im Epic Games Store auf die Wunschliste setzen. Die Vorbestellungen starten noch im Laufe dieses Jahres.

Für Sammler plant der Publisher eine physische Edition mit einer tragbaren Replik des Spartaner-Helms. Wer sich auf den Release vorbereiten will: Der Vorgänger METRO Exodus steht aktuell im PlayStation Plus Spielekatalog bereit.

Dass 4A Games zum Launch auf allen drei Zielkonsolen volles 4K bei 60 FPS inklusive Raytracing liefert, setzt ein klares Statement gegen die unsauberen Performance-Modi der Konkurrenz. Wenn der tragbare Spartaner-Helm der Collector’s Edition qualitativ mit dieser technischen Punktlandung mithält, wird das ein Pflichtkauf für Serienfans.