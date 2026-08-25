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Metro 2039: Gameplay-Trailer zeigt Hunters düsteres Novoreich

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Patrick Held
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Begleitet die PlayStation-Welt seit der ersten Stunde. Als Technikfan und Skeptiker liefert Patrick fundierte Analysen und unbequeme Wahrheiten zu Hardware und Software. Sein Fokus: Detailgenauigkeit statt...
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Metro 2039 schickt uns als Abtrünnigen gegen Hunters Novoreich. Alle Infos zum neuen Gameplay-Trailer 'Abtrünniger' direkt von der Gamescom.

Metro 2039 Keyart

Metro 2039 stellt die Reihe auf den Kopf: Hunter wird zum Diktator, wir zum Gejagten. Der neue Gameplay-Trailer „Abtrünniger“ von der Gamescom zeigt ein düsteres Moskau unter der Knute eines fanatischen Spartaner-Regimes.

Wir schlüpfen nicht mehr in die Rolle eines loyalen Beschützers, sondern kämpfen uns als namenloser Fremder durch eine gebrochene Welt.

Hunters Novoreich und ein gebrochener Held

Die gewohnte Metro-Dynamik ist Geschichte. Hunter, einst die eiserne Hoffnung der Metro, herrscht im Jahr 2039 mit harter Hand über das sogenannte Novoreich. Seine Stimme dröhnt im Trailer durch die Stationen: Propaganda, Angst und die pausenlose Hetze gegen einen unsichtbaren Feind an der Oberfläche. Die Spartaner sind keine Helden mehr. Sie sind Unterdrücker.

Wir spielen den „Fremden“. Einen Mann, der aus seinem Exil getrieben wird und ein sehr persönliches Ziel verfolgt: Er sucht eine Frau. Mehr verrät 4A Games noch nicht. Die gezeigten Gameplay-Szenen machen aber sofort klar, wohin die Reise geht. Der Ton ist spürbar rauer, die Atmosphäre bedrückender.

Der Kampf ums Überleben findet dieses Mal an zwei Fronten statt. Unten die Soldaten des Novoreichs und die mutierten Abschaum-Kreaturen. Oben die tödliche Strahlung und die Trümmer der Alten Welt. Schnelle Messer-Kills aus dem Hinterhalt, improvisierte Schusswaffen und das ständige Feilen an der Gasmaske bleiben das Herzstück. Aber das Setting fühlt sich gefährlicher an.

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Zurück zu den Wurzeln mit neuem Spin

4A Games liefert genau das ab, was die Fans nach Exoduses Ausflug an die frische Luft wieder gebraucht haben: Beklemmung in den Tunneln, garniert mit einer frischen, unverbrauchten Erzählperspektive. Die Umkehrung der bekannten Spartaner-Fraktion vom Retter zum Feindbild bringt genau die richtige Würze in die Story. Auf der

Gamescom lässt sich die erste Demo in Halle 9.1 anspielen – der Ersteindruck sitzt jedenfalls.

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