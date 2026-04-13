Metro 2039: Xbox zeigt ersten exklusiven Blick auf den vierten Teil

Am Donnerstag, den 16. April, enthüllen 4A Games und Xbox in einem digitalen Showcase das nächste Kapitel der Metro-Saga. Metro 2039! Nach fünf Jahren Funkstille seit dem letzten DLC zu Exodus verspricht die „First Look“-Show handfeste Details zum Nachfolger.

Damit setzt das Studio 4A Games die düstere Erzählung rund um die nukleare Apokalypse fort, die 2010 ihren Anfang nahm.

Was wir am Donnerstag erwarten dürfen

Die Ankündigung eines „First Look“ deutet darauf hin, dass wir mehr als nur einen CGI-Teaser sehen werden. Da die Partnerschaft zwischen Xbox und der Metro-Reihe Tradition hat – man denke an die beeindruckende Technik-Demo von Exodus auf der E3 2017 –, liegt die Messlatte für die grafische Präsentation hoch.

Der Titel ist Programm: Während Exodus die Enge der Tunnel für weite, offene Areale verließ, lässt der Name Metro 2039 vermuten, dass die namensgebende U-Bahn oder zumindest eine dichtere, urbane Struktur wieder stärker in den Fokus rückt.

Während Exodus die Enge der Tunnel für weite, offene Areale verließ, lässt der Name Metro 2039 vermuten, dass die namensgebende U-Bahn oder zumindest eine dichtere, urbane Struktur wieder stärker in den Fokus rückt. Technik-Fokus: 4A Games ist bekannt dafür, die Hardware-Grenzen auszuloten. Es ist davon auszugehen, dass Xbox das Spiel als Vorzeigeobjekt für die aktuelle Konsolengeneration nutzt.

Die Metro-Reihe lebt von ihrer beklemmenden Atmosphäre und dem Gefühl der ständigen Knappheit. Der Wechsel zu Metro Exodus war mutig, verwässerte für einige Puristen aber das typische „Stalker-Gefühl“. Mit der Rückkehr zu einer Jahreszahl im Titel – analog zu 2033 – signalisieren die Entwickler möglicherweise eine Besinnung auf die klaustrophobischen Wurzeln und das Ressourcen-Management, das die ersten beiden Teile so intensiv machte.

Die Show wird auf YouTube ausgestrahlt und bietet umfassende Barrierefreiheit, inklusive Audiobeschreibungen und Untertiteln in über 25 Sprachen – ein Standard, den Xbox mittlerweile konsequent durchzieht.

Das Potenzial ist gewaltig, da 4A Games qualitativ bisher nie enttäuscht hat. Entscheidend wird sein, ob „Metro 2039“ spielmechanisch neue Wege geht oder „nur“ ein grafisches Update von Exodus wird. Die Erwartungshaltung ist hoch, aber da es sich um eine dedizierte Show handelt, scheint das Material gehaltvoll genug zu sein, um eine eigene Bühne zu rechtfertigen.

Nach dem Ausflug an die Oberfläche in Exodus: Wünscht ihr euch für Metro 2039 eine Rückkehr in die tiefen, dunklen Tunnel der Metro oder soll die Reise durch das weite Ödland weitergehen?