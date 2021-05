Metro Exodus Complete Edition Uncovered stellt die PS5 Version vor

Heute gibt es einen ausführlichen Blick auf die Metro Exodus Complete Edition von 4A Games und Deep Silver, die hierzu ein Uncovered Video veröffentlicht haben.

Die sogenannte Gen 9-Version von Metro Exodus verspricht auf PS5 4K Auflösung be 60FPS und voller Ray Traced-Beleuchtung. Dies gilt für das Basisspiel und alle DLC-Erweiterungen, die von der Ray Traced Global Illumination (RTGI) als auch Ray Traced Emissive Lighting -Techniken profitieren, die bereits in der ursprünglich veröffentlichten Fassung von Metro Exodus und der Erweiterung „The Two Colonels“ über alle Inhalte hinweg Verwendung gefunden haben.

Plattform-spezifische Features

Die PS5-Version von Metro Exodus macht sich zudem die extrem schnellen Ladezeiten zu eigen, die dank der Verwendung von SSD-Speicheroptimierungen und 4K-Texturpaketen erheblich reduziert werden konnten. Zusätzlich kann man sich auf eine Reihe plattformspezifischer Features freuen, einschließlich Verbesserungen der räumlichen Audio- und Controller-Latenz und haptischen Feedback des DualSense Controller.

Diese Verbesserungen werden allen Gen 8-Besitzern als kostenloses Upgrade oder über die Metro Exodus-Complete Edition zur Verfügung gestellt.

Die Metro Exodus Complete Edition erscheint am 18. Juni 2021.