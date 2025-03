Metro kehrt zurück: Düsterer, politischer und relevanter denn je

Vor 15 Jahren erschien Metro 2033 und legte den Grundstein für eine der atmosphärischsten Shooter-Serien aller Zeiten. Nun hat Entwickler 4A Games neue Details zum kommenden Metro-Teil enthüllt – und die Geschichte wird noch dunkler als zuvor.

Die Realität schreibt das Drehbuch

Ursprünglich bereits 2021 angekündigt, hat sich die Story des nächsten Metro-Spiels drastisch verändert. Grund dafür ist die russische Invasion in der Ukraine, die für das ukrainische Studio zur brutalen Realität wurde. 4A Games erklärt, dass die Schrecken des Krieges unweigerlich Einfluss auf das neue Spiel genommen haben.

„Viele unserer Entwickler erleben diesen Krieg hautnah. Diese gelebte Erfahrung hat uns dazu inspiriert, eine noch düsterere und bedeutungsvollere Geschichte zu erschaffen“, so das Team auf der offiziellen Website. Die bereits bekannten Themen der Serie – politische Unterdrückung, Kriegsfolgen und der Kampf ums Überleben – werden in noch schonungsloserer Weise erzählt.

Auch Metro-Schöpfer Dmitry Glukhovsky bleibt dem Franchise treu und unterstützt die Entwicklung als Autor. Der Schriftsteller hat sich von Anfang an offen gegen den Krieg ausgesprochen, was ihm in Russland eine Gefängnisstrafe einbrachte. Trotzdem arbeitet er weiterhin eng mit 4A Games zusammen, um das bislang relevanteste Metro-Abenteuer zu erschaffen.

Trotz Krieg: Entwicklung geht weiter

Das Studio arbeitet unter extremen Bedingungen. Luftschutzsirenen, Stromausfälle und Raketenangriffe sind Alltag für das Team. Dennoch bleibt 4A Games entschlossen: „Wir sind so sicher wie möglich und arbeiten weiter an Metro und unserer neuen IP. Das Spiel wird fertig, wenn es fertig ist, aber wir können es kaum erwarten, es euch zu zeigen.“

Bis es so weit ist, will der Entwickler das Jubiläum der Serie mit Events, Rabatten und weiteren Inhalten feiern. Jüngst ist Metro Awakening erschienen, der erste VR-Shooter der Serie, mit dem sich die bedrückende Atmosphäre immersiver denn je erleben lässt.