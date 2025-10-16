Metro Rivals: New York – Dovetail Games verwandelt den Underground in Need for Speed

Dovetail Games, bekannt für realistische Zug-Simulationen wie Train Sim World, schlägt 2026 völlig neue Gleise ein. Metro Rivals: New York soll das erste Spiel des Studios werden, das Simulation mit Arcade-Racing verbindet – oder, wie die Entwickler es nennen, ein „Simcade“-Erlebnis. Statt entspanntem Fahrplanbetrieb geht’s diesmal um Tempo, Revierkämpfe und Style.

Was auf den ersten Blick absurd klingt – Zugrennen in New York – könnte genau die Art von Mutprobe sein, die Dovetail gebraucht hat. Denn wer sich über Jahre mit realitätsgetreuen Triebwerken beschäftigt hat, weiß, wie sich Geschwindigkeit wirklich anfühlen muss.

Need for Speed, nur auf Schienen

In Metro Rivals: New York übernehmen Spieler die Kontrolle über ihren eigenen Zug im futuristischen New York, wo zehn Bezirke von sogenannten „Track Titans“ beherrscht werden. Diese überlebensgroßen Fahrer dominieren ihre Linien, verdienen Geld mit Fahrgästen und haben riesige Social-Media-Fangemeinden.

Das Ziel: Vom Niemand mit einem alten Zug zur Underground-Legende aufsteigen. Dafür heißt es Aufträge annehmen, Geld verdienen, den eigenen Zug modifizieren und die Konkurrenz auf den Schienen abhängen.

Technisch setzt Dovetail auf Unreal Engine 5 mit Lumen, Nanite und prozeduraler Weltgenerierung. Das sorgt nicht nur für mehr Detailtiefe in Tunneln und Bahnhöfen, sondern auch für dynamische Lichtstimmungen. Besonders spannend: Erstmals gibt es einen echten Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Dazu kommt ein experimentelles Musiksystem von Reactional Music, das Tracks in Echtzeit an die Rennsituation anpasst – quasi ein Soundtrack, der auf dich reagiert.

Zwischen Simulation und Straßenrennen

Die Entwickler versprechen, dass sich das Spiel sowohl strategisch als auch actionreich anfühlt. Neben der Story-Kampagne sollen Spieler frei durch New York cruisen, Strecken erkunden oder einfach den Sound und das Setting genießen.

Was fehlt, ist noch echtes Gameplay-Material, denn bislang gibt’s nur große Worte und Konzeptkunst. Ob Metro Rivals: New York tatsächlich den Spagat zwischen Crazy Taxi und Train Sim World schafft, wird sich zeigen müssen.