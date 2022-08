Miasma Chronicles – Neuer GC Trailer stellt die Charaktere vor

505 Games stellt die Charaktere in ihrer neuen IP Miasma Chronicles mit einem GC Trailer vor. Der Actiontitel wird derzeit von The Bearded Ladies (Mutant Year Zero) produziert.

In Miasma Chronicles lernt man Elvis kennen, einen jungen Mann, der als Baby in die Bergbaustadt Sedentary gebracht wurde. Von seiner Mutter in der Obhut eines roboterhaften älteren „Bruders“ zurückgelassen und mit einem mysteriösen Handschuh versehen, mit dem er das Miasma kontrollieren kann.

Hier begleitet man die Brüder auf einer Suche durch ein postapokalyptisches Ödland, um die Antworten zu finden, nach denen sie sich sehnen. Antworten, die den Lauf der Menschheitsgeschichte für immer verändern können.

Für Miasma Chronicles wollten wir also noch weiter gehen und unserer Spielwelt viel mehr Details und Erzählsysteme hinzufügen. Wir haben auch große Anstrengungen unternommen, um das Spiel für ein breiteres Publikum spielbar zu machen, ohne das zu verlieren, was unsere Spiele so besonders macht. Wir haben auch externes und internes Feedback zur Kenntnis genommen, um das Gameplay noch straffer als in unseren vorherigen Spielen zu machen.“

Miasma Chronicles erscheint 2023.