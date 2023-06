Microsoft: Alle Bethesda-Spiele sollen exklusiv für Xbox erscheinen

Das steht ein wenig entgegen der Aussage von Xbox Boss Phil Spencer, der sich zwar an dieses Gespräch erinnern kann, aber nicht an Einzelheiten daraus. Hierbei ging es unter anderem darum, was mit den Activision-Marken passiert, sollte die Übernahme tatsächlich abgeschlossen werden. Hier rechnet man fest damit, dass ebenfalls viele Marken sofort den exklusiven Weg auf Xbox gehen werden.

Wie IGN anmerkt, war man sich in Bezug auf die Gewinne durch Zenimax / Bethesda im Klaren, was dann passiert würde, und zwar bevor Spencer die endgültige Entscheidung über die Exklusivität traf.

