Microsoft beerdigt Microsoft Gaming: Die Rückkehr des Xbox Brands – Bericht

Microsoft streicht offenbar den erst 2022 eingeführten Geschäftsbereich „Microsoft Gaming“ ersatzlos und kehrt vollständig zur Marke Xbox zurück. Die neue Chefin Asha Sharma korrigiert damit die Expansions-Architektur der Ära Phil Spencer und setzt auf eine radikale Rückbesinnung.

Identitätskrise per Dekret beendet

Die interne Ankündigung, über die The Verge berichtet, markiert das Ende eines vierjährigen Experiments, das Xbox, Activision Blizzard und King unter einem bürokratischen Dachnamen vereinen sollte. CEO Asha Sharma begründete den Schritt in einem Townhall-Meeting damit, dass Xbox die einzige relevante Identität des Unternehmens im Gaming-Sektor sei. Der Name Microsoft Gaming verschwindet mit sofortiger Wirkung aus der internen Kommunikation und den offiziellen Strukturen.

Die Neuausrichtung folgt einem Muster, das derzeit die gesamte Branche erfasst. Während Microsoft die Marke Xbox wieder über die Konzernstruktur hebt, vollzieht Sony bei der Konkurrenz eine ähnliche Kehrtwende. Japan verabschiedet sich leise vom jahrelangen Versuch, das „PlayStation Network“ als eigenständige Service-Plattform über die Hardware zu stellen.

Der Fokus wandert zurück zur PlayStation als physisches und emotionales Zentrum, weg von der rein digitalen Account-Bürokratie, die zuletzt für massive Kritik bei PC-Portierungen sorgte. Beide Giganten haben verstanden, dass Spieler keine Plattform-Dienstleistungen abonnieren, sondern Marken vertrauen.

Kahlschlag bei Strategie und Markenauftritt

Parallel zur organisatorischen Umstellung wird ein neues, plastisches Logo mit Glaseffekten eingeführt, das das bisherige Flat-Design ersetzt. Die Rückbesinnung umfasst auch operative Kehrtwenden: Die erst kürzlich debattierte Integration künftiger „Call of Duty“-Titel in den Game Pass wurde revidiert, während die Abopreise für den Game Pass Ultimate gesenkt wurden. In den Büros in Redmond hängen bereits Banner mit dem Slogan „Return of Xbox“, flankiert von der neuen Hardware-Initiative unter dem Codenamen Project Helix.

Das Management hat gemerkt, dass man Leidenschaft nicht unter einem Aktenzeichen verkauft.