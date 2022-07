Microsoft & Bethesda bestätigen gamescom Teilnahme

Microsoft und Bethesda nutzen auf clevere Weise die Gelegenheit und werden auf der diesjährigen gamescom in Köln vertreten sein. Das bestätigte der Xbox-Plattforminhaber heute offiziell.

Damit schießt man insbesondere gegen Sony, die nach wie vor keine Absichten haben, um an solchen Events teilzunehmen – sehr zum Ärger der Fans, die nun zusehen müssen, wie sie kommenden Highlights persönlich erleben können.

In einem Statement zu Teilnahme gibt man bekannt:

„Nach unserem jüngsten Xbox & Bethesda Games Showcase freuen wir uns, bestätigen zu können, dass Xbox auf der Gamescom 2022 in Köln wieder auf der Ausstellungsfläche sein wird. Fans in Europa und auf der ganzen Welt können Updates zu einigen angekündigten Spielen erwarten, die in den nächsten 12 Monaten auf Xbox erscheinen, und die Chance, wieder (persönlich) als Community abzuhängen!“