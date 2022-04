Microsoft & Bethesda kündigen großen Summer Showcase 2022 an

Während Sony weiterhin große Gaming-Events scheut und sich hinter anonymen Voraufzeichnungen versteckt, nutzt Microsoft die Gelegenheit und kündigt zusammen mit Bethesda einen großen Summer Showcase an.

Dieser findet am 12. Juni 2022 statt und verspricht aufregende Titel aus dem Line-Up der Microsoft Studios, von Bethesda und weiteren.

„Diese Show wird fantastische Titel der Xbox Game Studios, Bethesda und unseren Partnern auf der ganzen Welt zeigen“, heißt es in der Ankündigung „Der Xbox & Bethesda Games Showcase enthält alles, was ihr über die vielfältige Auswahl an Spielen wissen müsst, die bald im Xbox-Ökosystem erscheinen, einschließlich der bevorstehenden Veröffentlichungen für Game Pass auf Xbox und PC.“

Catch the Xbox & Bethesda Games Showcase on June 12: https://t.co/dmANSvXrbE | #XboxBethesda pic.twitter.com/AMFhrLhAtC — Xbox (@Xbox) April 28, 2022

Was genau Microsoft auf dem Showcase zeigen wird, ist nicht bekannt. Der nächste große Titel wird jedenfall Starfield in diesem November sein, ebenso ist The Elder Scrolls VI in Entwicklung. Ob einer der Titel jemals für PS5 erscheinen wird, ist derzeit völlig ungewiss.

Denkbar wäre, dass Sony und Microsoft zukünftig in einem stärkeren Austausch stehen, was Spiele betrifft, nachdem sich beide Unternehmen immer mehr Studios dazu kaufen, um sich Titel theoretisch gesehen exklusiv zu halten. Dass das aber nicht unbedingt im Interesse von Sony und Microsoft ist, haben beide schon mehrfach betont.

Ob auch Sony ein eigenes Summer Event plant, ist ebenso noch unklar. Zu erwarten ist mindestens ein State of Play zu God of War Ragnarök, dem nächsten großen Titel der Japaner.