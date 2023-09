Microsoft: Britische CMA erteilt vorläufige Freigabe für Activision-Übernahme

Microsoft President and Vice Chair Brad Smith zeigt sich in einer ersten Reaktion allerdings schon erfreut über die aktuellen Fortschritte:

In einem ersten Statement erklärt die CMA, dass sich durch die geplante Übertragung der Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft der Deal vom vorherigen unterscheiden würde. Zwar blieben noch ein paar restliche Bedenken, hier hat Microsoft allerdings zugesichert, dass man an entsprechenden Lösungen arbeiten wird.

What do you think?