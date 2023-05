Microsoft: CMA könnte Activision-Übernahme für 10 Jahre blockieren

Falls das Ganze am Ende doch scheitert, hätte nicht nur Sony gewonnen, auch Activision hat für sich eine Absicherung ausgehandelt, wonach Microsoft eine erhebliche Summe als Ausgleich an sie zahlen müsste. Damit könnte Activision selbst wieder auf große Einkaufstour gehen.

Eine Ausnahme gilt in dem Fall nur, sofern sich die Umstände der angestrebten Fusion ändern, etwa in dem Microsoft weitere Zugeständnisse macht, die eine erneute Prüfung der Übernahme rechtfertigen würden. Davon geht man aktuell aus, sofern der aktuelle Einspruch gegen momentane Entscheidung der CMA keinen Erfolg hat.

Die britischen Kartellbehörden haben in ihrer finalen Erklärung gegen den Deal nämlich einen Absatz formuliert, der die aktuelle Entscheidung für 10 Jahre bestehen lässt, mit dem Hintergrund, einen weiteren Versuch einer Fusion zu unterbinden. In der jetzigen Form wird es jedenfalls nicht dazu kommen.

