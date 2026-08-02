Microsoft erwägt PC-Kursschwenk: Rückzug von Steam als strategische Option?

Microsoft erarbeitet im Hintergrund womöglich eine Neuausrichtung seiner PC-Vertriebsstrategie, die theoretisch den Ausstieg von Xbox-Spielen aus der Steam-Plattform ermöglichen könnte. Ein vollständiger Abzug gilt vorerst als unwahrscheinlich, wirft aber im Hinblick auf kommende Hardware grundlegende Fragen auf.

Insider-Gerüchte und die Realität vor Valve

Microsoft bereitet intern angeblich technische und strategische Anpassungen für das eigene PC-Ökosystem vor. Der Insider Jez Corden schürte im Xbox Two Podcast Spekulationen, indem er von Plänen berichtete, die Microsoft ein potenzielles Zeitfenster für den Ausstieg aus Valve-Stores bieten könnten. Corden stellte kurz darauf auf X klar: Ein direkter Abzug ist unwahrscheinlich. Zu viel Geld bliebe auf dem Tisch.

Valve nimmt auf Steam eine Standardmarge von bis zu 30 Prozent auf digitale Spielkäufe. Trotz dieser Abgabe bleibt die Plattform für Publisher unverzichtbar, da sie den Großteil des PC-Marktes bündelt. Ein exklusiver Rückzug auf den Microsoft Store würde die Verkaufszahlen drastisch einbrechen lassen. Das Experiment haben EA und Ubisoft bereits hinter sich – und kehrten reumütig zu Steam zurück.

Konsolen-Quersubventionierung gerät bei Projekt Helix ins Wanken

Die eigentliche Sprengkraft der Debatte liegt in der nächsten Konsolengeneration. Unter dem Codenamen „Project Helix“ plant Microsoft ein Hybridsystem, das Konsolen- und PC-Architektur zusammenführt. Klassische Konsolenhardware beruht auf Quersubventionierung. Microsoft verliert bei jeder verkauften Xbox Series X schätzungsweise 150 US-Dollar. Die Hardware wird billig angeboten, um danach über den hauseigenen Store 30 Prozent Lizenzgebühr an jeder gekauften Software einzustreichen.

Das System bricht zusammen, wenn die Konsole Drittanbieter-Stores erlaubt. Eine offene Plattform auf Subventionsbasis ruiniert die Marge.

Nutzerverhalten am Beispiel des ROG Xbox Ally

Dass diese Sorge berechtigt ist, zeigen aktuelle Zahlen aus dem PC-Handheld-Segment. Beim ROG Xbox Ally besitzen zwar rund 75 Prozent der Nutzer ein aktives Game-Pass-Abonnement. Geht es jedoch um den direkten Kauf einzelner Titel ohne Abo-Bindung, nutzen nur etwa zwei Prozent den Microsoft Store. Über 90 Prozent aller Software-Transaktionen wickeln diese Spieler direkt über Steam ab.

Microsoft bliebe bei einer offenen Xbox Helix-Konsole auf den Hardware-Zuschüssen sitzen, während Valve die Software-Gewinne abgreift. Deshalb sichert sich der Konzern derzeit Optionen. Es geht nicht darum, den PC-Markt heute von Steam abzuschneiden. Es geht darum, die wirtschaftliche Kontrolle über künftige Hardware-Plattformen zu behalten.

Microsoft steckt in einer strategischen Sackgasse. Ein Rückzug von Steam auf dem klassischen PC wäre wirtschaftlicher Selbstmord, weil PC-Spieler sich keinen Store aufzwingen lassen. Auf subventionierter Next-Gen-Hardware wie Projekt Helix kann Microsoft Steam jedoch nicht schaltfrei gewähren lassen, ohne das Konsolen-Geschäftsmodell zu zerstören.

Käufer müssen sich für die Zukunft auf Kompromisse einstellen: Entweder wird die nächste Xbox als offenes System deutlich teurer im Anschaffungspreis, oder der Zugriff auf Fremd-Stores bleibt stark eingeschränkt.