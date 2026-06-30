Microsoft erwägt Schließung von Arkane Studios und Aus für „Marvel’s Blade“

Die Xbox-Sparte von Microsoft steht vor drastischen Kürzungen. Ab der kommenden Woche plant der Tech-Gigant eine massive Entlassungswelle, die zur Schließung oder zum Verkauf von bis zu fünf Entwicklungsstudios führen könnte. Mitunter trifft es dabei das traditionsreiche Studio Arkane.

Arkane Studios vor dem Aus: „Marvel’s Blade“ vor der Einstellung

Im Zentrum der Sparmaßnahmen steht das in Frankreich ansässige Studio Arkane, das vor allem für gefeierte Reihen wie „Dishonored“ oder „Prey“ bekannt ist. Laut Medienberichten erwägt Microsoft nicht nur die Schließung des Studios, sondern auch die komplette Einstellung des ambitionierten Comic-Projekts „Marvel’s Blade“.

Verzögerungen und Budgetprobleme: „Marvel’s Blade“ sollte internen Plänen zufolge ursprünglich Ende dieses Jahres erscheinen. Jüngsten Berichten zufolge ist der Veröffentlichungstermin jedoch intern auf Ende 2027 abgerutscht. Zudem leide das Projekt unter erheblichen Budgetüberschreitungen.

„Marvel’s Blade“ sollte internen Plänen zufolge ursprünglich Ende dieses Jahres erscheinen. Jüngsten Berichten zufolge ist der Veröffentlichungstermin jedoch intern auf Ende 2027 abgerutscht. Zudem leide das Projekt unter erheblichen Budgetüberschreitungen. Letzter Rettungsanker Verkauf: Während die Schließung im Raum steht, untersucht Microsoft parallel Optionen, Arkane Studios zu verkaufen. Sollte sich rechtzeitig ein Käufer finden, könnte das Studio einer Schließung entgehen. Allerdings wird betont, dass sich solche Verhandlungen über Monate hinwegziehen können und die Zukunft des Studios sowie des Blade-Spiels vollkommen ungewiss ist.

Arkane ist kein Einzelfall. Microsoft versucht derzeit, eine ganze Reihe namhafter Studios abzustoßen oder abzuwickeln. Neben Arkane stehen auch Compulsion Games (South of Midnight), Ninja Theory (Hellblade), Double Fine und Undead Labs (State of Decay 3) auf der Abschussliste bzw. werden für einen Spin-off oder Verkauf vorbereitet.

Die Entlassungen, die am 6. Juli 2026 anlaufen sollen, werden schätzungsweise über 1.000 Arbeitsplätze in der Gaming-Division betreffen. Allein durch die potenzielle Schließung der fünf Studios wären direkt 500 Angestellte betroffen. Neue Xbox-Chefin Asha Sharma begründet den radikalen Kurswechsel mit notwendigen „harten Entscheidungen“, da das Xbox-Geschäft in seiner aktuellen Form nicht gesund sei.

Für Arkane-Fans ist dies ein absoluter Albtraum. Nach dem ohnehin holprigen Release von „Redfall“ wird dem Studio nun anscheinend die Zeit und das Budget entzogen, sich mit „Marvel’s Blade“ zu rehabilitieren. Es zeigt sich schmerzhaft, dass unter der neuen Xbox-Führung kreative Identität und spielerisches Prestige nichts mehr zählen, wenn die Zahlen im Quartalsbericht nicht sofort stimmen. Sollte Arkane geschlossen werden, verliert die Gaming-Welt einen ihrer profiliertesten Entwickler für immersive Simulationen.