Microsoft erwägt Schließung von Arkane Studios und Aus für „Marvel’s Blade“

Die Xbox-Sparte von Microsoft steht vor drastischen Kürzungen. Ab der kommenden Woche plant der Tech-Gigant eine massive Entlassungswelle, die zur Schließung oder zum Verkauf von bis zu fünf Entwicklungsstudios führen könnte. Mitunter trifft es dabei das traditionsreiche Studio Arkane.
Arkane Studios vor dem Aus: „Marvel’s Blade“ vor der Einstellung
Im Zentrum der Sparmaßnahmen steht das in Frankreich ansässige Studio Arkane, das vor allem für gefeierte Reihen wie „Dishonored“ oder „Prey“ bekannt ist. Laut Medienberichten erwägt Microsoft nicht nur die Schließung des Studios, sondern auch die komplette Einstellung des ambitionierten Comic-Projekts „Marvel’s Blade“.
- Verzögerungen und Budgetprobleme: „Marvel’s Blade“ sollte internen Plänen zufolge ursprünglich Ende dieses Jahres erscheinen. Jüngsten Berichten zufolge ist der Veröffentlichungstermin jedoch intern auf Ende 2027 abgerutscht. Zudem leide das Projekt unter erheblichen Budgetüberschreitungen.
- Letzter Rettungsanker Verkauf: Während die Schließung im Raum steht, untersucht Microsoft parallel Optionen, Arkane Studios zu verkaufen. Sollte sich rechtzeitig ein Käufer finden, könnte das Studio einer Schließung entgehen. Allerdings wird betont, dass sich solche Verhandlungen über Monate hinwegziehen können und die Zukunft des Studios sowie des Blade-Spiels vollkommen ungewiss ist.
Arkane ist kein Einzelfall. Microsoft versucht derzeit, eine ganze Reihe namhafter Studios abzustoßen oder abzuwickeln. Neben Arkane stehen auch Compulsion Games (South of Midnight), Ninja Theory (Hellblade), Double Fine und Undead Labs (State of Decay 3) auf der Abschussliste bzw. werden für einen Spin-off oder Verkauf vorbereitet.
Die Entlassungen, die am 6. Juli 2026 anlaufen sollen, werden schätzungsweise über 1.000 Arbeitsplätze in der Gaming-Division betreffen. Allein durch die potenzielle Schließung der fünf Studios wären direkt 500 Angestellte betroffen. Neue Xbox-Chefin Asha Sharma begründet den radikalen Kurswechsel mit notwendigen „harten Entscheidungen“, da das Xbox-Geschäft in seiner aktuellen Form nicht gesund sei.
Für Arkane-Fans ist dies ein absoluter Albtraum. Nach dem ohnehin holprigen Release von „Redfall“ wird dem Studio nun anscheinend die Zeit und das Budget entzogen, sich mit „Marvel’s Blade“ zu rehabilitieren. Es zeigt sich schmerzhaft, dass unter der neuen Xbox-Führung kreative Identität und spielerisches Prestige nichts mehr zählen, wenn die Zahlen im Quartalsbericht nicht sofort stimmen. Sollte Arkane geschlossen werden, verliert die Gaming-Welt einen ihrer profiliertesten Entwickler für immersive Simulationen.
Harte Zeiten für die XboxSchwurbler.
Lucien Noctus sieht bei playsi natürlich 1000x besser aus.
Warte ab bei denen geht’s auch bald los…
La Blazes Klar. Während Sony im Gaming Rekordumsätze und Gewinne schreibt, lebt ihr weiter in eurer Xbox-Fanboy-Blase und hofft seit Jahren, dass „bald“ alles anders wird. Dieses „wartet nur ab“ hört man inzwischen seit einer halben Ewigkeit. Die Realität ist nur leider hartnäckig: Am Ende entscheiden Marktanteile, Umsätze und Gewinne – nicht Wunschdenken. Ihr könnt euch die Welt weiter schönreden, die Geschäftszahlen tun es jedenfalls nicht.
Inik Dom habe ich doch schon lange darunter geschrieben 🤔.
Inik Dom Hast du den Artikel überhaupt gelesen? Da geht es darum, dass sich Nutzer durch ihre Spielbibliothek, Freundesliste und digitalen Käufe an ein Ökosystem binden. Das gilt für Steam genauso wie für Xbox, Nintendo und PlayStation. Keine Ahnung, was daran jetzt exklusiv gegen Sony sprechen soll. Du scheinst eher auf die Überschrift als auf den Inhalt reagiert zu haben.
La Blazes Ach er hat zwar nicht unrecht aber manchmal ist es besser die Leute reden zu lassen. Bin selber auf den PC gewechselt 2024 und bereue es nicht. Sony und MS haben wenig gutes geliefert diese Generation. Sony steht auch nicht mehr für For The Players sondern For The Payers. Aber das werden die ganzen Gamer auch noch merken,lass die sich über Xbox einfach lustig machen.Die Kleinkinder fühlen sich alle zu sicher aber deren rosa Blasen wird noch platzen. Das ist wie im Fußball mach dich nicht lustig über andere denn von der ersten in die zweite Liga kannste schneller fallen als dir lieb ist.😉
Lucien Noctus nope hast du nicht 😅
Lucien Noctus labberst hier dick einen auf von „fanboy blase“ ignorierst dabei aber komplett das es weder für xbox noch für playsi gut läuft aktuell! Und das wird für beide noch deutlich schlimmer werden.
Sony fährt Investitionen gerade genauso runter wie Microsoft und bei Sony werden nach bungie definitiv weitere Entlassungen bzw. schließungen folgen.
Genauso wird es auch bei Sony wieder Preiserhöhungen geben, alles nur eine frage der zeit.
Aber träum weiter von der heilen welt bei Sony…
Doch bei der Playstation lauft es sogar sehr gut. Du solltest dich ersmal mit den Zahlen richtig auseinandersetzen.
Maurizio Sparviero ich hab sowohl playsi als auch xbox und bin mit beiden absolut zufrieden.
Aber schau mal wie stark sich beide in den letzten Jahren aufgebläht haben in sachen Studio käufe bzw. komplette publisher, das ist weit über gesundes Wachstum hinausgegangen.
Die Kündigungen und schließungen bei ms und Sony sind einfach nur eine Konsequenz von dem mist den die veranstaltet haben.
Ich hab von anfang an gesagt das die sich beide damit übernehmen.
Das nächste ding wird die Hardware bei beiden sein, die Masse kauft keine Konsole für 1000+.
Sollten die next gen wirklich darüber liegen, werd ich auch zum PC wechseln
La Blazes Im Nachhinein denke ich genauso wie du, das beide mit den käufen übertrieben haben. War auch keine so gute Idee, wenn man am Ende so viele Studios schließen muss.Ja aber bei MS mit den KonsolenHybrid PC sehe ich das noch ein bisschen was dem Preis betrifft. Sollten die das mit Steam wieder verwerfen,dann bin ich zu 100 Prozent bei dir. Bin aber auch offen dafür ob man in Zukunft ohne Zinsen die Konsolen auf Raten kaufen kann.MS hatte da ja was angedeutet weil Gaming leider immer teurer wird. Aber wenn wir ehrlich sind haben die Konsolen doch auch ihren Sinn verloren, denn früher waren Konsolen günstig und haben keine 600 Euro gekostet sondern maximal 400 Euro. Genauso kosten die AAA Titel schon mindestens 220 Millionen Euro in der Entwicklung so das eben nicht mehr mindestens 2 Exklusivspiele im Jahr erscheinen sondern öfters mal nur eins. Da fragt man sich dann , ob die Konsolen es vom Preis dann überhaupt noch wert sind.
Also ehrlich innerhalb der letzten woche wurden laut „insidern“ so ziemlich alle studios schon geschlossen.
Offiziell ist nichts.
La Blazes klar viel offiziell
La Blazes Es wurde aber auch nichts dementiert. Normalerweise ist das MS sehr schnell darin, wenn es nicht der Wahrheit entspricht.
am ende haben die mehr Spiele gecancelt als veröffentlicht was ein Saftladen und es grenzt fast schon an Betrug, die Leute mit so vielen leeren Versprechen zu ködern.
Bei ein paar Spielen konnte man noch sagen, die Schuld lag bei den studios, die hatten nix drauf und nicht abgeliefert aber bei der Masse an Abbrüchen liegt es definitv an xbox und da läuft etwas systematisch falsch.
Project Odysee(Blizzard), Everwild, Contraband, Perfect Dark, Scalebound vllt. Sensua, State of Decay 3, fallen mir jetzt spontan ein….habe bestimmt einige vergessen. Was ein sch….. Laden.
Wo man hinschaut, alles ohne Sinn und Verstand (in der Vergangenheit). Und die Zukunft sieht nicht rosig aus. Die Preise, falsche Investitionen in unbrauchbare Konzepte und das fehlende Hören auf die Kunden bzw. Gamer. Gaming war mal schön.