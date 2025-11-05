Microsoft Flight Simulator 2024: 219 € für die Aviator Edition – Preis-Schock auf PS5

Man redet seit Monaten darüber, dass Spiele immer teurer werden, und 80 Euro gelten längst als „neuer Standard“. Doch was Microsoft Flight Simulator 2024 jetzt auf der PS5 abliefert, sprengt jede bisherige Vorstellung. Der traditionsreiche Flugsimulator, bekannt für Realismus und Detailverliebtheit, landet am 3. Dezember auf Sonys Konsole, und bringt Preisstufen mit, bei denen einem kurz die Turbine pfeift.

Ein Preisschild zum Abheben

Im Detail ruft Microsoft folgende Preise auf:

Standard Edition: 79,99 €

79,99 € Deluxe Edition: 109,99 €

109,99 € Premium Deluxe Edition: 139,99 €

139,99 € Aviator Edition: 219,99 €

Ja, richtig gelesen – 219,99 € für die „Vollausstattung“.

Vier Editionen, vier Preisklassen – Microsoft Flight Simulator 2024 hebt auf der PS5 teuer ab.

Warum kostet das so viel?

Der Unterschied liegt laut Microsoft vorwiegend in der Zahl der Flugzeuge: 70 in der Standardversion, bis zu 125 in der Aviator Edition. Welche Modelle genau enthalten sind, verrät der Publisher allerdings nicht sonderlich transparent. Statt klarer Tabellen gibt’s kryptische Grafiken und vage Beschreibungen, was bei einem Preis von über 200 Euro schon etwas dreist wirkt.

Zwar gehört der Flight Simulator traditionell zu den Spielen, bei denen man theoretisch hunderte Euro in Add-ons und DLCs investieren kann, ähnlich wie in anderen Simulationen. Aber eine Grundversion in dieser Preisspanne ist selbst in dieser Nische ungewöhnlich.

Und trotzdem kaufen es die Leute

Das eigentlich Erstaunliche daran ist, dass laut PlayStation Store-Vorbestellercharts steht die teure Aviator Edition auf Platz 5 in Deutschland steht. Die anderen Editionen folgen bis auf Platz 11. Offenbar sind viele bereit, tief in die Tasche zu greifen, vielleicht aus Leidenschaft fürs Hobby, vielleicht aus FOMO.

Dabei stellt sich die Frage: Wenn Microsoft mit solchen Preisen Erfolg hat, könnte GTA 6 tatsächlich das erste Mainstream-Spiel werden, das die 100 Euro-Marke in der Standardausführung sprengt.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist und bleibt ein technisches Wunder, und wahrscheinlich auch das teuerste Basisspiel, das je auf der PS5 veröffentlicht wurde. Ob sich die Aviator Edition wirklich lohnt, hängt davon ab, ob man im virtuellen Cockpit mehr sieht als nur die eigene Schmerzgrenze auf dem Kontoauszug.