Microsoft Flight Simulator 2024 auf PS5: Alles, was ihr zum Start wissen müsst

Der Microsoft Flight Simulator 2024 hebt endlich auf der PlayStation 5 ab. Für alle, die schon sehnsüchtig auf das neue Abenteuer über Wolken und Städten warten, fassen wir zusammen, was ihr wissen müsst – vom Early Access über Editionen bis zu Controller-Optionen.

Startklar ab heute: Early Access und Release

Wer das volle Erlebnis will, sollte sich überlegen, eine der Deluxe-Varianten vorzubestellen. Der Early Access startet am 3. Dezember 2025 für Deluxe, Premium Deluxe und Aviator Editionen, während die reguläre Veröffentlichung für alle Spieler am 8. Dezember 2025 beginnt.

Die Startzeiten variieren je nach Region – in Deutschland heißt das: 3. Dezember, 8 Uhr CET für Early Access, allgemeiner Launch am 8. Dezember, 8 Uhr CET. Wer es nicht erwarten kann, sollte frühzeitig prüfen, ob seine Konsole bereit ist, damit der Start glattläuft.

Welche Edition passt zu mir?

Microsoft bietet vier Editionen für PS5 an:

Standard Edition (79,99 €): 70 Flugzeuge, 150 Airports, inkl. Upgrade von MSFS 2020 Inhalten.

70 Flugzeuge, 150 Airports, inkl. Upgrade von MSFS 2020 Inhalten. Deluxe Edition (109,99 €): 80 Flugzeuge, 155 Airports.

80 Flugzeuge, 155 Airports. Premium Deluxe (139,99 €): 95 Flugzeuge, 160 Airports.

95 Flugzeuge, 160 Airports. Aviator Edition (219,99 €): 125 Flugzeuge, zusätzliche Payware-Flieger, 160 Airports.

Alle Vorbesteller erhalten zudem das Northrop T-38A Talon zum Start, ein netter Bonus für Sammler. Physische Datenträger gibt es nur für die Standard Edition. Wichtig: Ein Internetzugang bleibt Pflicht, offline geht hier nichts, da das Spiel sämtliche Livedaten aus der Cloud bezieht. Ein schneller Internetzugang ab 50.000 Mbit ist ratsam.

Der Download des Base-Clients ist mit rund 8 Gigabyte überschaubar. Dafür werden In-Game-Inhalte stetig nachgeladen, was zu längeren Ladezeiten zwischen den Flügen führen kann.

Microsoft Flight Simulator 2024 startet weltweit – Global Launch-Times

Multiplayer, Marketplace und Controller

Für PS5-Spieler gilt dieses Mal, dass kein Microsoft-Konto nötig ist, dafür auch keine Xbox-Kompatibilität. Crossplay gibt es ebenfalls nicht, auch Leaderboards laufen getrennt. Playstation Plus wird nur für Multiplayer-Features benötigt.

Der in-sim Marketplace ist von Anfang an verfügbar, bietet neue Flugzeuge, City-Updates und SimVerse Coins – viele Packs oder aufwendigere Darstellungen der Städte sind sogar kostenlos. Bestehende Add-ons von PC/Xbox können nicht übertragen werden. Die PS5-Versionen sind komplett eigenständig, erhalten schrittweise aber alle Inhalte, inkl. dem Jurassic World Add-On.

Controller-Support: DualSense und DualSense Edge werden unterstützt, ebenso das Thrustmaster T.Flight Hotas 4 (der Xbox Stick funktioniert nicht). Der PS VR2-Support folgt 2026, für die PlayStation Portal ist der Microsoft Flight Simulator 2024 ab Launch spielbar.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 auf PS5 ist kein simples Portieren, es ist die Chance für PlayStation-Spieler, die Welt am Himmel zu erkunden. Wer die Deluxe-Editionen nimmt, bekommt echten Early Access, die Hardware-Unterstützung ist solide, der Einstieg technisch sauber. Nur wer auf Crossplay oder seine alten Addons gehofft hat, muss Abstriche machen. Weitere Eindrücke zu dieser exzellenten Umsetzung gibt es in meinem Review.

Für Fans von realistischen Flugsimulationen ist der PS5-Start ein echtes Highlight, die Welt wartet.