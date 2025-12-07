Microsoft Flight Simulator 2024 auf PS5 Pro: Echtes 4K bestätigt und die Grenzen der Simulation

In der kommenden Woche startet der Microsoft Flight Simulator 2024 erstmals auf der PlayStation 5, inklusive spezieller Unterstützung für die PS5 Pro. Wer beim Launch der Konsolenversion einen Blick auf die technischen Details wirft, merkt schnell: Asobo und Microsoft haben die Herausforderung ernst genommen, den traditionsreichen Flugsimulator auf Konsolen zu bringen, ohne die Leistungseinbußen der Hardware zu ignorieren, und mit Cloud-Power im Hintergrund.

PS5 Pro Auflösung und Performance

Die PS5-Version läuft standardmäßig mit einer Auflösung von 2560×1440, die auf 4K hochskaliert wird. Für die PS5 Pro hat das Team die Auflösung auf 3200×1800 angehoben, was nahezu native 4K-Qualität liefert. „Das war eine der zentralen Anforderungen“, erklärt Jorg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator. „Entweder musst du die Framerate erhöhen oder die Auflösung – bei der PS5 Pro war die Wahl klar.“

Die maximale Framerate bleibt dabei ein Kompromiss. Der Microsoft Flight Simulator 2024 simuliert eine unendliche, dynamische Welt mit Flughöhen bis 70.000 Fuß, Tausenden Städten und Millionen Details. Konstante 60 FPS sind hier unrealistisch, daher stabilisieren die Entwickler die Framerate auf rund 30 FPS. Auf der PS5 Pro profitiert die höhere Auflösung zusätzlich von optimierten Render-Techniken, sodass die Darstellung schärfer wirkt, auch wenn das Spiel nicht auf 60 FPS ausgelegt ist.

Die bemühmten Pyramiden von Gizeh: 4K-Download

PS VR2-Optionen auf der PS5 Pro

PlayStation VR2 wird ebenfalls unterstützt, wenn auch erst 2026. VR ist besonders anspruchsvoll, weil stabile Bildraten für den Komfort essenziell sind. Aktuell arbeiten die Entwickler daran, konstante 48 bis 60 FPS zu gewährleisten, bevor die VR-Version offiziell erscheint. „Wir wollen keine Beta-Qualität ausliefern“, so Neumann, „die Spieler sollen den Simulator richtig genießen können.“

Die PS5 Pro-Version von Microsoft Flight Simulator 2024 zeigt, dass hohe Auflösung und realistische Darstellung möglich sind, selbst auf Konsolen. Die Kombination aus Cloud-basiertem Thin Client, optimierten Render-Techniken und Controller-Unterstützung macht die PS5 Pro zur attraktivsten Plattform für ambitionierte Spieler. Wer auf maximale Details und ein immersives Erlebnis setzt, findet hier die bisher beste Konsolenumsetzung des Flugsimulators.

Mehr über den Microsoft Flight Simulator 2024 verrät euch unser aktuelles Review.