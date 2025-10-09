Microsoft Flight Simulator 2024 – Beta, Updates & PS5 Pro-Optimierungen im Überblick

Am 8. Dezember 2025 startet Microsoft Flight Simulator 2024 endlich auf der PS5, und für Konsolenflieger bedeutet das einiges. In einem aktuellen Livestream verriet Microsoft Details zu Start, Updates, Optimierungen und exklusiven Inhalten speziell für PlayStation-Spieler.

Die PS5-Version wird direkt mit Sim Update 4 ausgeliefert, das zahlreiche Optimierungen enthält. Dazu gehören eine bessere Multithreading-Unterstützung für flüssigere Performance, optimierte CPU-Cache-Nutzung, schnellere Animationen und reduzierte Speicherallokationen. Besonders bemerkenswert ist die Überarbeitung der Nachtbeleuchtung: Lichtquellen wirken nun aus der Ferne genauso detailreich wie aus der Nähe, dank Streaming über die Cloud.

Auch für Flugmissionen ist gesorgt: Heavy- und Super-Heavy-Cargo-Missionen sowie Bush-Trips kehren zurück, Red Bull Air Races werden ebenfalls integriert. Wer die PS5-Version vorbestellt, erhält als exklusives Bonusflugzeug den Northrop T-38A Talon, später auch als Marketplace-Flieger für andere verfügbar.

Marketplace, Add-ons und exklusive Features

Zum Start wird der Marketplace der PS5-Version zunächst nur First-Party-Add-ons anbieten, Dritthersteller-Inhalte folgen voraussichtlich im Frühjahr, einschließlich des Jurassic World Add-On. Preise entsprechen denen auf PC und Xbox, jedoch ist die PS5-Version ein eigenständiges Produkt: Käufe auf anderen Plattformen lassen sich nicht übertragen.

Für Flight-Simulator-Enthusiasten ist die Unterstützung von HOTAS-Systemen gesichert. Der Thrustmaster T-Flight HOTAS 4 wird direkt beim Launch unterstützt, sodass Konsolenpiloten ein vollwertiges Cockpit-Feeling genießen können.

Ferner kündigte Microsoft den kostenlosen Boom XB-1 Technologie-Demonstrator an, inklusive neuer Avionik-Pakete für Entwickler. Später im Jahr 2026 sollen auch die Embraer 600 Praetor und weitere Flugzeuge folgen.

Beta, PS5 Pro und Ausblick

Hinweise gibt es außerdem auf eine baldige PS5-Beta, Details zu Funktionsumfang und Zeitraum stehen noch aus. Auch ein PS5 Pro-Support wurde angedeutet – Spieler auf Sonys leistungsstärkerer Konsole können sich wahrscheinlich auf optimierte Grafik und Performance freuen, ohne dass es bisher konkrete Angaben gibt.

Für PS5-Besitzer heißt das: Direkter Start mit optimierten Updates, exklusive Flugzeuge, vollständiger HOTAS-Support und laufende neue Inhalte. Wer schon immer die Faszination von MSFS auf Konsole erleben wollte, bekommt nun die perfekte Gelegenheit.