Microsoft Flight Simulator 2024 für PS5 – dieser Flightstick macht euer Cockpit komplett

In wenigen Tagen feiert der Microsoft Flight Simulator 2024 seine PlayStation-Premiere, ein ziemlich großer Moment für alle, die bisher mit Neid auf PC und Xbox geschielt haben. Die Frage, die sofort aufkommt: Womit steuert man das Ding eigentlich sinnvoll?

Denn so beeindruckend der DualSense Controller ist, für ernsthafte Simulationen taugt er nur bedingt. Wer den Startlauf sauber hält, im Landeanflug nicht schlingert und Turbulenzen kontrolliert ausfliegt, kommt an einem Flightstick kaum vorbei. Auf der PS5 ist die Auswahl allerdings überschaubar. Eigentlich noch überschaubarer: Es gibt genau eine ernst zu empfehlende Option.

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 – aktuell alternativlos

Der Thrustmaster T.Flight Hotas 4 ist im Moment der einzige Flightstick, der offiziell an der PS5 funktioniert, und gleichzeitig keine Plastikspielerei ist. Das Gerät ist plug-and-play, fühlt sich stabil an und wurde ursprünglich für PS4 designt, läuft aber problemlos auf PS5.

Was ihn besonders brauchbar macht:

Ergonomischer Stick – Liegt gut in der Hand, lässt sich fein dosieren und hat einen anpassbaren Widerstand. Perfekt für alles zwischen Cessna, Kampfjet und Sci-Fi-Shuttle.

– Liegt gut in der Hand, lässt sich fein dosieren und hat einen anpassbaren Widerstand. Perfekt für alles zwischen Cessna, Kampfjet und Sci-Fi-Shuttle. Abnehmbarer Schubregler – Entweder als separates Modul, um echtes Cockpit-Gefühl zu simulieren, oder direkt am Stick befestigt, wenn ihr Platz sparen wollt. Funktioniert in beiden Setups solide.

– Entweder als separates Modul, um echtes Cockpit-Gefühl zu simulieren, oder direkt am Stick befestigt, wenn ihr Platz sparen wollt. Funktioniert in beiden Setups solide. Duales Steuerruder-System – Querruder per Drehfunktion im Stick – simpel, effektiv, ausreichend präzise. Wer will, kann zusätzlich die Thrustmaster-Pedale anschließen.

Der Nachteil: Das PS5-Modell gibt es nur in schlichtem Schwarz. Die Xbox-Version kommt im hübschen Microsoft-Flight-Simulator-Design oder im original Airbus-Look, aber die Lizenz spart man sich (noch). Funktional gibt’s aber keine Unterschiede.

Die Kompatibilität mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 gilt als gesetzt, im Spiel sind bereits entsprechende Optionen sichtbar.

Warum der Stick gerade jetzt sinnvoll ist

Der Simulator ist ohne Frage spielbar mit dem DualSense, aber im Kern möchte dieses Spiel eines: realistisch sein. Ein Stick macht den Unterschied, nicht nur beim Steuern, sondern auch beim Gefühl, wirklich im Cockpit zu sitzen.

Und wenn im kommenden Jahr die PS VR2-Unterstützung für den Microsoft Flight Simulator 2024 nachgereicht wird, wird der Thrustmaster T.Flight Hotas 4 zur Pflichtanschaffung. Flat spielen ist eine Sache. Im VR-Cockpit ohne Stick herumfummeln? Keine gute Idee.

Der Thrustmaster T.Flight Hotas 4 ist die Wahl, um den Microsoft Flight Simulator 2024 vernünftig zu spielen. Wer also ab Tag 1 startklar sein will, landet zwangsläufig bei diesem Modell. Mehr Auswahl dürfte kommen, aber bis dahin ist der Hotas 4 das, was ein guter Copilot sein muss: verlässlich und direkt einsatzbereit.