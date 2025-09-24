Microsoft Flight Simulator 2024 für PS5 und PS VR2 angekündigt

Es ist offiziell: Am 8. Dezember 2025 erscheint Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5. Damit holt Sony-Spieler eine der komplexesten und realistischsten Simulationen überhaupt auf ihre Konsole.

Überraschend ist vor allem, dass das Spiel auch PS VR2 unterstützt, eine Funktion, die Sony bislang bei eigenen AAA-Titeln meist ignoriert hat. Ausgerechnet Microsoft liefert hier also das Feature, das sich viele VR-Fans seit Langem wünschen.

Im Kern bleibt die Reihe dem treu, was sie großgemacht hat: der wohl detailgetreueste digitale Zwilling unserer Erde. Neu ist der stärkere Fokus auf Karriere-Missionen. Ob Luftrettung, Frachtflüge oder Wettbewerbe gegen andere Spieler – Microsoft Flight Simulator 2024 will mehr sein als ein reiner „Urlaub über den Wolken“. Mit der größten Flugzeugflotte der Seriengeschichte gibt es genügend Abwechslung, um vom gemütlichen Cessna-Flug bis zum Langstreckenjet alles zu erleben.

Technisches Schwergewicht auf PS5 und PS VR2

Die größte Frage: Wie läuft das Ganze technisch auf der PS5, und noch wichtiger: auf der PS VR2? Microsoft verspricht eine neue Rendering-Pipeline, dynamisch generierte Missionen und die bislang authentischste Simulation. In VR könnte das ein Alleinstellungsmerkmal werden, denn die Kombination aus Flugsimulator und Headset gehört zu den wenigen Szenarien, wo VR tatsächlich einen echten Mehrwert bietet.

Dass ausgerechnet Microsoft diese Art von Simulation und VR-Unterstützung auf die PlayStation bringt, ist fast schon ironisch. Während Sony seine eigene Hardware stiefmütterlich behandelt, setzt ein Konkurrent das Zeichen. Für Fans von Flugsimulationen ist es ein echter Glücksfall – und vielleicht auch ein Weckruf für Sony, VR nicht komplett aufzugeben.