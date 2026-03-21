Microsoft Flight Simulator 2024: Kostenloses PS VR2-Update bald verfügbar

Asobo Studio liefert das derzeit wohl wichtigste Argument für die PS VR2 seit Langem. Der „Microsoft Flight Simulator 2024“ erhält bald das kostenlose VR-Upgrade inklusive nativer Steuerung über die Sense-Controller. Das Team rund um den Flight Simulator arbeitet an einer tiefgreifenden Integration für die PS VR2, die weit über ein simples optisches Update hinausgeht.

Für Besitzer des Headsets bedeutet das ein vollkommen neues Gefühl für Dimensionen und eine physische Interaktion mit den komplexen Cockpits von über 125 Flugzeugen.

Cockpit-Revolution und technische Kniffe

Der erste Satz des Updates lässt keine Zweifel offen: Das Update wird die Art und Weise, wie wir den „Microsoft Flight Simulator 2024“ auf Konsole erleben, grundlegend verändern. Als Inspiration diente unter anderem „Gran Turismo 7“.

Dabei war die Umsetzung laut Jorg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator, alles andere als trivial. Das größte Problem bei einer Simulation dieser Tiefe ist die Interaktion. Wer schon einmal vor der Wand aus Schaltern in einer Boeing 737 saß, weiß, dass ein Gamepad hier schnell an seine Grenzen stößt. Für die PS VR2 wurden sämtliche Interaktionsmodelle neu entworfen. Die Sense-Controller sollen sich wie echte Hände anfühlen, mit denen man intuitiv Knöpfe drückt, Hebel zieht und Drehregler bedient.

Technisch gesehen greift Asobo tief in die Trickkiste, um die Performance-Hungrigkeit des Titels zu bändigen:

Foveated Rendering: Dank der Blickerfassung der PS VR2 wird nur der Bereich scharf gerendert, den der Spieler direkt ansieht.

Dank der Blickerfassung der PS VR2 wird nur der Bereich scharf gerendert, den der Spieler direkt ansieht. Frame Duplication: Eine eigens entwickelte Technik sorgt für die nötige Stabilität der Bildrate, indem Kamerapositionen zwischen den Rechenzyklen präzise aktualisiert werden.

PS VR2 ist mehr als nur ein Gimmick

Was die VR-Erfahrung von der klassischen Bildschirm-Variante unterscheidet, ist laut den Entwicklern der Sinn für Maßstäbe. In VR „sieht“ man eine Felswand nicht nur – man spürt ihre massive Präsenz, wenn man mit dem Hubschrauber nur wenige Meter daran vorbeifliegt. Besonders spannend ist der Vergleich zu „Gran Turismo 7“. Ähnlich wie dort das Sitzen im Cockpit eines Rennwagens die Immersion auf ein neues Level hob, soll der Flight Simulator durch die Tiefenwahrnehmung das Einschätzen von Landeanflügen oder das Fliegen durch Stürme revolutionieren.

Interessant ist die Wahl der Vorzeigeflieger. Während die Boeing 737-8 aufgrund der Cockpit-Komplexität die größte technische Hürde darstellte, bietet der Guimbal Cabri G2 Helikopter durch seine riesige Glaskanzel die beste Rundumsicht. Für Adrenalin-Junkies sollen zudem die Red Bull Air Races in VR eine völlig neue Dimension der Orientierung eröffnen, da man den Kopf physisch in die Kurve drehen kann, um den nächsten Pylon anzuvisieren.

Die Umsetzung des Microsoft Flight Simulator 2024 ist eines der wichtigsten Updates in diesem Jahr für die PS VR2-Community, die zuletzt händeringend nach „System Sellern“ suchte. Dass Microsoft und Asobo den Aufwand betreiben, die komplexe Steuerung nativ auf die VR-Hardware anzupassen, zeigt, dass hier kein billiger Port vorliegt. Wenn die Performance hält, was die technischen Details versprechen, könnte der Flight Simulator 2024 das ultimative VR-Erlebnis auf der PS5 werden – vorausgesetzt, man hat den Magen für die Red Bull Air Races.

Wie sieht es bei euch aus: Ist der VR-Support für euch der entscheidende Grund, beim Flight Simulator zuzugreifen, oder bleibt ihr lieber beim klassischen Setup am TV?