Microsoft Flight Simulator 2024 laut Berichten bald für PS5 erhältlich

Gerüchte rund um Xbox-Spiele, die ihren Exklusivstatus verlieren, nehmen weiter Fahrt auf. Jetzt geht es um ein echtes Schwergewicht: Microsoft Flight Simulator 2024. Laut einem Bericht der polnischen Seite PPE.pl soll die Flugsimulation im November 2025 als physische Ausgabe erscheinen, und zwar nicht nur für Xbox, sondern auch für die PS5.

Was steckt hinter dem Gerücht?

PPE.pl spricht von einer Handelslistung, die angeblich sowohl eine Box-Version für Xbox als auch für PlayStation bestätigt. Offiziell angekündigt ist davon nichts. Trotzdem passt es ins Bild: Schon im Juli gab es Spekulationen, gestützt durch Leaker NateTheHate, dass Microsoft Flight Simulator 2024 zum einjährigen Jubiläum auch auf Sonys Konsole landen könnte.

Ob das am Ende stimmt, ist fraglich, aber angesichts der jüngsten Strategieänderungen bei Microsoft wäre es kein Schock. Schließlich haben schon Spiele wie Sea of Thieves oder Hi-Fi Rush den Sprung auf die Konkurrenz gewagt.

Oblivion-Remaster angeblich auch auf Lager

Das gleiche Gerücht erwähnt außerdem eine physische Version von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Einige Händler sollen bereits mit Ware beliefert worden sein. Auch hier fehlt eine offizielle Bestätigung, aber erste Leaks zu diesem Projekt kursieren schon seit Monaten. Eine Ankündigung „in den nächsten Tagen oder Wochen“ klingt zumindest realistisch, wenn man der Quelle Glauben schenken möchte.

So sehr man sich über eine PS5-Version von Microsoft Flight Simulator 2024 freuen würde, aktuell sind das alles nur Hinweise, keine Fakten. Dass Microsoft nach und nach mehr Spiele plattformübergreifend bringt, ist klar. Ob aber gerade diese komplexe Simulation mit enormen Datenmengen auf Sonys Konsole erscheint, ist eine andere Frage.

Mein Tipp: Vorsichtige Vorfreude. Wer die Flugsimulation auf der PS5 erleben will, sollte das Gerücht im Hinterkopf behalten, aber besser keine Vorbestellung wagen, bevor es eine offizielle Ansage gibt.