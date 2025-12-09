Microsoft Flight Simulator 2024 – Massives Sim Update #4 bringt Stabilität und neue Physik

Simmer aufgepasst: Das vierte große Sim Update für den Microsoft Flight Simulator 2024 ist da (Version 1.6.32.0), und die Release Notes lesen sich weniger wie eine Feature-Liste, sondern wie ein dringend benötigter Großputz.

Microsoft und Asobo haben offenbar die letzten Wochen genutzt, um eine beeindruckende Anzahl von Crashes und Performance-Bremsen zu eliminieren. Das ist keine kosmetische Korrektur, sondern ein fundamentaler Schritt, um den Flugalltag deutlich stabiler zu machen, besonders für PC-Piloten.

Die Entwickler warnen PC-Nutzer explizit: Veraltete Pakete im Community-Ordner könnten nach dem Update zu Stabilitätsproblemen oder endlosen Ladezeiten führen. Die goldene Regel gilt: Bei Problemen erst einmal alles raus aus dem Ordner und testen. Auf PS5 startet der Microsoft Flight Simulator nun so richtig durch.

Endlich butterweiche Frames?

Der wohl wichtigste Punkt des SU4 ist die Stabilität & Performance. Wer den Microsoft Flight Simulator 2024 kennt, weiß, dass er ein hungriges Biest ist. Dieses Update packt die Probleme an der Wurzel. Die Liste der behobenen Abstürze ist lang, sie betrifft fast jeden Bereich: vom ATC-System über die Weltkarte bis hin zur Tissue Simulation und den Spezialeffekten. Die gefürchteten, zufälligen Abstürze sollen der Vergangenheit angehören.

Konkrete Optimierungen:

CPU-Optimierung: Die Haupt-CPU-Threads wurden optimiert, was gerade in komplexen Szenarien (Flughäfen, dicht besiedelte Gebiete) einen Performance-Schub bringen sollte.

Die Haupt-CPU-Threads wurden optimiert, was gerade in komplexen Szenarien (Flughäfen, dicht besiedelte Gebiete) einen Performance-Schub bringen sollte. Grafik-Glättung: Ein großes Ärgernis, das Ruckeln (Stutter) , wurde auf PC und Xbox angegangen. Neue Verfahren beim Mip-Eviction (Textur-Management) und die GPU-Nutzung für das Mipstreaming auf der Xbox sollen die Stutter-Frequenz reduzieren. Auch das berüchtigte Pop-in von Objekten soll reduziert werden.

Ein großes Ärgernis, das , wurde auf PC und Xbox angegangen. Neue Verfahren beim (Textur-Management) und die für das Mipstreaming auf der Xbox sollen die Stutter-Frequenz reduzieren. Auch das berüchtigte von Objekten soll reduziert werden. KI-Verkehr: Auch der Flug- und Straßenverkehr sowie die Sim-Fluss-Codes wurden optimiert. Ein stabilisierter Verkehr bedeutet weniger Last für die Haupt-Engine.

Besonders hervorzuheben ist die Fixierung des Sepia-Nachtlichts auf Basis von Community-Feedback, ein alter Hut aus dem 2020er-Ableger, der jetzt weniger verschwommen und überstrahlt wirken soll. Die Nachtflüge könnten damit visuell deutlich aufgewertet werden.

Neues Fluggefühl dank Physik & Avionik-Tuning

Dieses Update bringt aber auch Substanz für alle, die das „Sim“ im Namen ernst nehmen. Im Bereich Physik wurde unter anderem die volle Trägheitstensorkorrigierung für einige Flugzeuge wie die C-17 und Extra 330LT integriert. Das bedeutet realistischeres Rotationsverhalten und präzisere Massenveränderungen.

Für die Helikopter-Piloten gibt es eine wichtige Neuerung: eine optionale Schutzfunktion gegen den Vortex-Ring-Zustand (VRS), die bei zu schnellem Sinken die Kollektiv-Einstellung automatisch anpasst, um den gefürchteten Strömungsabriss im Hauptrotor zu verhindern. Das ist ein großer Zugewinn an Zugänglichkeit.

Auch in den Glas-Cockpits wurde massiv nachgelegt:

G1000 NXI/G3000/G5000/G3X: Alle Garmin-Avionik-Suiten erhielten Performance-Optimierungen für die Kartendarstellung und die Flugpfade. Fehler im Umgang mit VPTH (Vertical Path) und dem Verkehrsdarstellung wurden behoben.

Alle Garmin-Avionik-Suiten erhielten Performance-Optimierungen für die Kartendarstellung und die Flugpfade. Fehler im Umgang mit VPTH (Vertical Path) und dem Verkehrsdarstellung wurden behoben. Airbus H125: Der Helikopter erhielt eine Überarbeitung des gesamten elektrischen Systems.

Karrieren und DevMode: Die Basis für die Zukunft

Im Karriere-Modus gab es ebenfalls Korrekturen, die für einen runderen Missionsablauf sorgen, etwa die verbesserte automatische Pushback-Logik und Anpassungen beim Back-on-Track-System nach einem Crash. Hier merkt man, dass die neue Karrierestruktur noch Feinschliff benötigt.

Für Add-on-Entwickler, die das Spiel am Leben halten, ist der DevMode-Abschnitt enorm wichtig. Zahlreiche Fehlerbehebungen und neue Parameter (wie der Community2024-Ordner zur Trennung von 2020er-Paketen) erleichtern die Arbeit und gewährleisten die Kompatibilität des Zubehörs.

Ein Must-Have zum PS5 Release

Sim Update 4 ist kein Glanz-Update, das mit neuen Flugzeugen oder Regionen protzt. Es ist ein Arbeits-Update, das sich um die Fundamente kümmert. Die schiere Masse an behobenen Crashes und Performance-Optimierungen, gerade im Zusammenhang mit dem Speichermanagement und den CPU-Prozessen, ist beeindruckend und war dringend nötig.

Ob der Microsoft Flight Simulator 2024 nun dauerhaft von Abstürzen befreit ist, muss die Langzeit-Nutzung zeigen. Aber dieses Update legt den Grundstein für eine stabilere Zukunft. Eindrücke zur exzellenten PS5-Umsetzung gibt es in unserem Review.