Microsoft Flight Simulator 2024: Neue Flight-Sticks für PS5 angekündigt

Der Microsoft Flight Simulator war schon immer eine Erfahrung, die mehr ist als ein Spiel. Wer hier hängen bleibt, landet früher oder später beim nächsten Controller-Upgrade. Genau das bestätigt Jorg Neumann, der Kopf hinter der Serie, im Gespräch mit XDA, und macht eine klare Ansage: Auf PlayStation kommt endlich Bewegung rein.

Microsoft Flight Simulator: Warum PlayStation hinterherhing

Während Xbox-Spieler seit Jahren Zugriff auf Lenkräder-, äh, Flugstick-Optionen von Thrustmaster- und Co.-Hardware haben, sieht es auf PlayStation bislang mau aus. „Es gibt im Moment nur ein einziges Device, das nicht der DualSense ist“, sagt Neumann. Das ist kein Drama, aber eben ein Problem für ein Spiel, das erst dann richtig aufblüht, wenn man nicht mehr mit Daumen am Gamepad herumrudert, sondern mit Hardware fliegt, die den Namen auch verdient.

Der Grund ist simpel: Als der Microsoft Flight Simulator auf Xbox startete, war anfangs ebenfalls nicht viel Zubehör verfügbar. Das hat sich geändert, weil die Spieler drangeblieben sind, und investiert haben. Thrustmaster und Co. reagieren nur, wenn sie sehen, dass es sich langfristig lohnt. Und genau da setzt Microsoft jetzt an.

Neue Controller für PS5: Was offiziell bestätigt ist

Neumann sagt es ohne großes Drumherum: Mehrere Flight-Sticks und andere Geräte für PlayStation sind in Entwicklung. Keine vagen Andeutungen, sondern eine klare Bestätigung. Die Hersteller hätten angefragt, ob Microsoft Flight Simulator 2024 langfristig auf PlayStation bleibt, und Neumann habe zugesichert, dass es kein „One-and-Done“-Projekt wird.

Was dagegen fehlt, sind konkrete Modelle, Termine oder Features. Typisch Hardware-Business. Erst reden sie hinter verschlossenen Türen, dann liefern sie, wenn alles abgesichert ist. Das ist nicht elegant, aber nachvollziehbar. Persönlich hoffe ich auf Support von PXN. Turtle Beach, Logitech oder Saitek haben aber ebenfalls interessante Optionen, die lediglich auf das PS5-Design umgemünzt werden müssen.

Für PlayStation-Spieler ist diese Nachricht wichtiger, als sie im ersten Moment wirkt. Der Microsoft Flight Simulator 2024 macht mit einem echten Stick einen gewaltigen Sprung. Präziser, immersiver, einfach näher am Hobby.

Mit dem Release in der kommenden Woche und dem wachsenden Markt an PS5-Peripherie dürfte die Plattform endlich auf das Level kommen, das PC und Xbox seit Jahren genießen. Das wird mit Sicherheit auch neue Hobby-Piloten anziehen, denn die Einstiegshürde sinkt, während die Immersion steigt.