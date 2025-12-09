Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things jetzt am Himmel von Hawkins

Latest

Hawkins Heli-Tours sorgt 1987 für Aufsehen – und taucht nun als Stranger-Things-Asset im Microsoft Flight Simulator auf. Was steckt hinter dem mysteriösen Projekt?

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
MS Flight Simulator X Stranger Things

Hawkins versucht 1987 immer noch, Alltag zu spielen, trotz Quarantäne, Patrouillen und einem Erdbeben, über das bis heute niemand offen sprechen will. Und genau jetzt startet ein neuer Helikopter-Service? Für Außenstehende wirkt das wie eine schräge Idee, für Fans von Stranger Things und Microsoft Flight Simulator dagegen wie ein cleveres Crossover, das sich perfekt in die überzeichnete Kleinstadtlogik einfügt.

Der Service hört auf den Namen Hawkins Heli-Tours und verspricht „einen unvergesslichen Blick auf die ikonischsten Orte der Stadt“. Klingt nach Tourismusromantik, wäre da nicht der Umstand, dass Hawkins offiziell keine Besucher empfängt. Trotzdem steht ein glänzend restaurierter Bell UH-1H “Huey” bereit, ein Modell, das eher nach Militäreinsatz als nach Freizeitflug aussieht.

Dass dieser Helikopter nun als Stranger-Things-Asset im Microsoft Flight Simulator landet, macht die Sache noch spannender. Die fiktionale Lore und das Flugsimulations-Feature stützen sich gegenseitig, ohne sich in Widersprüche zu verheddern. Plausibel? Ja, weil beides bewusst stilisiert bleibt.

Visionär, Spinner oder einfach zur richtigen Zeit am falschen Ort?

Hinter dem Projekt steckt – natürlich – Murray Bauman, der in Hawkins den Ruf eines Mannes hat, der Dinge weiß, die er nicht wissen sollte. Offiziell erklärt er, er wolle „etwas Kulturelles“ schaffen und die Leute „mal wieder lachen lassen“. Inoffiziell sorgen nächtliche Flüge, angebliche Lieferungen und Funkverkehr rund um die Waldgrenze für Gesprächsstoff.

Hier muss man trennen:

  • Fakten: Ein Huey ist ungewöhnlich für zivile Rundflüge, und die zeitliche Einordnung – mitten in der Quarantäne – passt nicht zu klassischem Tourismus.
  • Spekulation: Dass Bauman etwas schmuggelt oder geheime Aufträge ausführt, lässt sich nicht belegen. Die Gerüchte gehören mehr zur Hawkins-Folklore als zu überprüfbaren Informationen.

Warum das Asset im Flight Simulator Sinn ergibt

Für Microsoft Flight Simulator ist dieses Setting ein Geschenk. Ein ikonischer Helikopter, eine überzeichnete 80s-Kleinstadt und ein Franchise, das ohnehin mit Mystik spielt. Technisch ergibt das Asset Sinn – Flugsimulator-Modelle profitieren von klar definierten Formen und bekannten Leistungswerten, und ein Huey ist dafür prädestiniert. Gleichzeitig schiebt das Stranger Things-Branding einen charmanten Augenzwinkererzählrahmen hinterher.

Inhaltlich bleibt das Crossover glaubwürdig, weil es nichts verspricht, was es nicht liefern kann: ein nostalgisches Flugset statt realhistorischer Genauigkeit.

Hawkins Heli-Tours wirkt auf den ersten Blick wie ein Witz, der zu weit getrieben wurde. Aber im Zusammenspiel mit dem neuen Stranger-Things-Asset im Microsoft Flight Simulator wird daraus ein stimmiges Mini-Abenteuer, das Fans beider Welten abholt. Ob Bauman dabei wirklich nur Sightseeing im Kopf hat? Keine Ahnung. Aber in Hawkins gilt seit Jahren ein Grundsatz: Misstrauen ist kein Fehler, es ist bloß Selbsterhaltung.

Das Crossover ist ab sofort mit dem umfangreichen „Sim 4“-Update im Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbar.

