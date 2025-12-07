Microsoft Flight Simulator 2024: Vom strikten ‚Nein‘ zur PS5 – eine unerwartete Reise

Der 8. Dezember markiert einen kleinen, aber historisch bemerkenswerten Moment für die PlayStation-Community. Der Microsoft Flight Simulator 2024 landet erstmals auf einer PlayStation-Konsole. Das allein wäre schon eine Story wert, doch die Hintergründe dieses Ports erzählen viel mehr über den aktuellen Kurs von Xbox und darüber, warum dieser Release weit über ein gewöhnliches PS5-Debüt hinausgeht.

Von der Idee zum Tabubruch

Was viele nicht wissen: Die Idee für eine PS5-Version stammt ursprünglich nicht aus Sonys Wunschliste, sondern von Jorg Neumann selbst, dem Head of Microsoft Flight Simulator, der im Interview mit XDA spannende Details über diese Reise verrät. Er pitchte sie bereits vor rund zweieinhalb Jahren – und bekam prompt ein „Nein“ aus der Xbox-Chefetage. Zu diesem Zeitpunkt war das für Xbox schlicht undenkbar.

Erst später wendete sich das Blatt: Sony wandte sich aktiv an Microsoft, weil der Microsoft Flight Simulator für einen PlayStation-Fan im eigenen Haus eine Herzensangelegenheit war. Dieses Interesse war der Auslöser für eine der sichtbarsten Kursänderungen in der Geschichte der Marke Xbox. Spiele wie Halo oder der Microsoft Flight Simulator auf PS5? Vor wenigen Jahren wäre das nahezu absurd gewesen. Heute ist es Realität.

Der technische Befreiungsschlag: 8 GB statt 300 GB

Der Schritt auf neue Plattformen wurde möglich, weil Microsoft den Flight Simulator im Kern neu gedacht hat. Während die Version von 2020 noch in Richtung eines absurden Terabyte-Monsters wuchs, basiert der Microsoft Flight Simulator 2024 auf einem 8-GB-Thin-Client, der den Großteil der Daten dynamisch aus der Cloud lädt. Das entlastet die Hardware, und öffnet die Tür für Plattformen, die früher schier ausgeschlossen waren.

Für die PS5-Portierung engagierte Neumann Climax Studios, ein Team mit viel Erfahrung im PlayStation-Ökosystem. Die Basisarbeit – Engine-Anpassungen ausgenommen – lag bei ihnen. Den Feinschliff übernahmen die Teams von Microsoft und Asobo in den letzten Monaten selbst, darunter Controller-Optimierung, Performance-Feinschliff, VR-Integration und PS5 Pro-Support.

Spannend ist, wie stark Zubehör den Flight Simulator auf Konsolen prägt. Auf Xbox hat sich die Peripherie-Nutzung seit 2021 vervielfacht. PlayStation startet dagegen mit genau einem zertifizierten Flight-Controller, dem Thrustmaster Hotas 4, aber das wird sich ändern. Große Hersteller haben bereits weitere Geräte in Arbeit. Der Grund: Neumann betont klar, dass die PlayStation-Version keine einmalige Sache ist, sondern Teil einer dauerhaften Strategie.

Microsoft Flight Simulator 2024 startet erstmals auf der PS5 durch – ein historischer Schritt für die traditionsreiche Serie

PSVR2: Start steht bevor, aber noch nicht ganz

2026 kommt die PS VR2-Version, ein leiser Hinweis darauf, dass Sony sein eigenes Headset bisher nicht konsequent mit großen Titeln versorgt. Abseits von Gran Turismo 7 bleibt die Liste der hauseigenen Premium-Erfahrungen überschaubar.

Intern ist die VR-Version bereits spielbar – beeindruckend, aber noch nicht stabil genug –, heißt es. Da PS VR2 mindestens 48 FPS pro Auge benötigt, wird Microsoft noch einige Monate optimieren. Lieber später richtig, als früh mit Beta-Warnung, heißt es. Ein nachvollziehbarer Ansatz bei einem so anspruchsvollen Projekt.

Ob Switch-Nachfolger, mobile Hardware oder zukünftige Plattformen: Microsoft schließt nichts mehr aus. Historisch war Flight Simulator schon einmal auf fast jedem System zuhause. Mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 könnte diese Tradition wiederbelebt werden.

Dass der Simulator jetzt auf die PS5 kommt, ist daher mehr als ein Release: Es ist ein Zeichen dafür, wie offen und flexibel Xbox plötzlich agiert, und ein Gewinn für alle, die gerne abheben, unabhängig von ihrer Plattform.

Weitere Highlights zum Microsoft Flight Simulator 2024 gibt es in meinem aktuellen Review. Schon jetzt sind die Unterschiede zwischen der Pre-Release-Version und der finalen Releaseversion spürbar, insbesondere aus technischer Sicht. Jede Flugerfahrung beeindruckt immer wieder aufs Neue.