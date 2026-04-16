Microsoft Flight Simulator: Sim Update 5 bringt PS VR2-Support und PS5-Marketplace

Am 20. April 2026 erscheint das Sim Update 5 für den „Microsoft Flight Simulator“ und liefert neben dem lang erwarteten Support für PlayStation VR2 auch die erste Integration von Drittanbieter-Inhalten auf dem PlayStation 5 Marketplace.

Der Release des Sim Update 5 ist für den Zeitraum vom 20. bis 24. April 2026 auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 geplant. Während das Update plattformübergreifend technische Optimierungen und ein neues Wetterradar einführt, liegt der Fokus der aktuellen Entwicklung deutlich auf der Sony-Konsole.

Mit der Implementierung von PS VR2 für den „Microsoft Flight Simulator“ schließt Microsoft zudem eine der größten Lücken für Virtual-Reality-Enthusiasten auf Konsolen, während der Marketplace erstmals für externe Add-on-Entwickler auf der PS5 geöffnet wird.

PSVR2 und die Hürden des PlayStation Marketplace

Die Integration der PS VR2 ist der technische Kern des Updates für PlayStation-Nutzer. Parallel dazu startet der Rollout von Drittanbieter-Inhalten im Marketplace. Hier fährt Microsoft jedoch eine vorsichtige Strategie: Es wird zum Start kein Vollsortiment geben. Jedes Add-on muss spezifische Performance-Tests auf der PS5-Hardware bestehen.

Laut Entwickler-Livestream haben einige Produkte der ersten Welle die Qualitätskontrolle von Sony noch nicht bestanden und befinden sich zur Überarbeitung in der Warteschleife. Käufer sollten also damit rechnen, dass ihr gewohntes PC- oder Xbox-Portfolio auf der PS5 erst sukzessive anwächst.

Wetterradar und Airflow-Simulation

Das Sim Update 5 ist kein reiner Content-Patch, sondern greift tief in die Systemarchitektur ein:

Wetterradar: Entwickelt von Working Title, bietet das neue Tool eine Tilt-Funktion zur vertikalen Abtastung von Wetterzellen – ein Standard-Feature in der realen Luftfahrt, das im Sim bisher schmerzlich vermisst wurde.

Entwickelt von Working Title, bietet das neue Tool eine Tilt-Funktion zur vertikalen Abtastung von Wetterzellen – ein Standard-Feature in der realen Luftfahrt, das im Sim bisher schmerzlich vermisst wurde. Airflow-Simulation: Asobo hat das System zur Luftstromberechnung überarbeitet, was die Interaktion zwischen Flugzeugoberfläche und Atmosphäre präziser abbilden soll.

Asobo hat das System zur Luftstromberechnung überarbeitet, was die Interaktion zwischen Flugzeugoberfläche und Atmosphäre präziser abbilden soll. Optimierungen: Trotz 2-3 verbleibender „Must-fix“-Bugs, die Jorg Neumann im Livestream ansprach, soll das Update die Stabilität auf allen Plattformen, insbesondere der PS5 Pro, erhöhen.

Zeitgleich mit SU5 erscheint das AAU4, das ältere Flugzeuge auf den Standard des MSFS 2024 hebt. Betroffen sind unter anderem die ATR 42/72-600 (Expert Series), die Antonov An-2 und die Fokker F.VII. Dies ist ein notwendiger Schritt, um die Systemtiefe der „Local Legends“ konsistent zu halten, während für Juni bereits die Piper M600 (Expert Series 2) mit voll simulierten Ausfallszenarien angekündigt wurde.

Für PlayStation-Piloten ist Sim Update 5 der wichtigste Meilenstein seit dem Konsolen-Launch. Die PS VR2-Unterstützung wertet die Immersion massiv auf, sofern die Performance stabil bleibt. Die restriktive Freigabe von Marketplace-Inhalten durch Sony bremst den Enthusiasmus zwar kurzfristig, sichert aber langfristig die technische Stabilität auf der Konsole. Das neue Wetterradar ist zudem ein essenzielles Upgrade für alle Plattformen, das den Simulationsanspruch gegenüber reiner Optik deutlich stärkt.