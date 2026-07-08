Microsoft Flight Simulator: Sim Update 6 bringt Grafik-Upgrade für PS VR2

Asobo hat die Beta-Phase für das Sim Update 6 (Version 1.8.5.0) des „Microsoft Flight Simulator 2024“ gestartet. Der Patch liefert neben tiefgreifenden Optimierungen der Avionik und Triebwerkssysteme vor allem eine technische Generalüberholung für die PlayStation VR2-Version.

Die Implementierung einer überarbeiteten Grafik-Pipeline behebt die bisherigen Schärfepflege-Probleme des Headsets. Durch das optimierte Foveated Region Rendering konzentriert das System die Rechenleistung auf das Zentrum des Sichtfeldes. Das Resultat ist eine signifikant höhere Auflösung in der Blickachse bei gleichzeitig reduziertem Speicherverbrauch.

Störende Artefakte und Konturlinien um Objekte im Sichtfeld fallen weg, da die Raymarched Shadows in der foveierten Region stabilisiert wurden. Zudem greift das Quad View Resolution Scaling jetzt fehlerfrei. Wolkenstrukturen profitieren ebenfalls von einem Qualitäts-Upgrade, während die aggressiven Detailstufen-Wechsel (LoD) bei Bäumen im VR-Modus eliminiert wurden.

Komplettausfall bei Treibstoff-Leitungen behoben

Die Beta korrigiert zudem fehlerhafte Geometrien bei den Kernsystemen einiger Standardmaschinen. Bei den Modellen Cessna 172, Air Tractor AT802, Diamond DA62 und Beechcraft Bonanza E330 waren die virtuellen Kraftstoffleitungen im Code überdimensioniert. Das führte dazu, dass die Triebwerke nach dem vollständigen Entleeren der Tanks unrealistisch lange weiterliefen. Dieser Bug ist behoben.

Die gesamte Elektrik-Simulation wurde auf die Version 2.3 angehoben. Der Simulator berechnet Stromschleifen und alternative Pfade innerhalb der Bus-Systeme präziser, was eine realistischere Lastverteilung ermöglicht. Transformatoren erzeugen zudem keine fiktive Spannung mehr aus toten Leitungen (0V).

Highlights des Updates

PS VR2 erhält Foveated Region Rendering für höhere Schärfe im Sichtzentrum bei niedrigerem Speicherverbrauch.

Quad View-Auflösungsskalierung repariert und störende Konturlinien bei entfernten Schatten im VR-Modus eliminiert.

PC-Version nutzt jetzt DLSS 4.5 als nativen Standard-Upscaler inklusive Dynamic Frame Generation.

AMD FSR4 integriert – die Versionsauswahl erfolgt automatisch über den jeweiligen Grafikkartentreiber.

Kritischer Logikfehler behoben, durch den Triebwerke bei leeren Tanks aufgrund zu großer Treibstoffleitungen weiterliefen.

Das Sim Update 6 liefert das notwendige Fundament für eine optimierte VR-Nutzung auf der Konsole. PS VR2-Besitzer erhalten die dringend benötigte Bildruhe und Performance-Stabilität, um komplexe Instrumentenflüge ohne Motion Sickness durchzuführen.