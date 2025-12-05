Latest

Microsoft Flight Simulator 2024 überrascht mit Stranger Things Season 5-Crossover

Microsoft Flight Simulator bringt ein überraschendes Stranger-Things-Crossover. Ab 9. Dezember landet Hawkins in der Luftfahrtwelt. Alle Infos hier!

Stranger Things

Der Microsoft Flight Simulator 2024 lebt von Realismus, Präzision, und gelegentlichen Ausreißern, wenn sich die Entwickler mal was trauen. Das neue Crossover gehört definitiv dazu. Ab dem 9. Dezember wird Stranger Things – Season 5 Teil der Flugsimulation, pünktlich einen Tag nach dem PS5-Release des Spiels.

Microsoft teasert das Ganze mit einem Satz an, der perfekt zur Serie passt: „Turn the skies upside down.“ Viel mehr sieht man im Clip zwar nicht, aber ein Detail verrät die Richtung: Ein UH-1H-Huey-Helikopter mit „Hawkins Heli-Tours“-Logo. Wer die Serie kennt, weiß: das wird atmosphärisch.

Was steckt drin?

Offiziell bestätigt ist bislang nur, dass das Crossover am 9. Dezember erscheint. Ob es kostenlos ist oder bezahlt werden muss, lässt Microsoft noch offen, aber sehr wahrscheinlich. Angekündigt wurde die Aktion eingebettet in den Launch von Microsoft Flight Simulator 2024 (unser Test) auf PS5, ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, aber strategisch clever. Aufmerksamkeit gibt es gratis.

Der Teaser zeigt keine Monster, keinen Upside Down-Sturm und auch keine Sci-Fi-Effekte. Rein vom Material her könnte es also einfach ein thematisches Paket mit einer speziellen Route oder neuen Szenerien sein – etwa ein Flug über Hawkins, möglicherweise inklusive zeittypischer 80s-Atmosphäre. Alles andere wäre aktuell reine Spekulation.

Warum das Ganze?

Aus Marketingsicht passt das Timing perfekt: Die fünfte und finale Staffel von Stranger Things läuft seit Ende November, mit weiteren Folgen am 25. und einem Finale am 31. Dezember. Netflix dominiert gerade die Popkultur-Schlagzeilen, nicht nur wegen der Übernahme von Warner Bros., und Microsoft hängt sich dran, ohne selbst den Realismus-Anspruch des Microsoft Flight Simulators komplett über Bord zu werfen.

Technisch ist so ein Paket problemlos machbar, wie bereits Jurassic World gezeigt hat. Der Huey-Helikopter ist ikonisch und die Kleinstadt Hawkins lässt sich problemlos in die Engine integrieren. Das Stranger Things-Paket ist so ein Moment. Ob’s am Ende mehr ist als ein hübsches Gimmick, hängt vom Umfang ab, und genau den verrät Microsoft noch nicht. Bis dahin bleibt’s ein spannender, aber kontrollierter Ausreißer aus der sonst so realistischen Welt des Simulators.

